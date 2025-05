Fiat Grande Panda: da oggi presente negli showroom di tutti i Paesi Bassi

Fiat ha svelato la nuova Fiat Grande Panda nei Paesi Bassi, segnando il suo ritorno nel competitivo segmento B con un modello che unisce stile italiano, praticità e tecnologia. La vettura sarà visibile per la prima volta dal vivo negli showroom olandesi durante gli Open Days delle concessionarie Fiat, in programma dal 6 al 10 maggio 2025.

Fiat Grande Panda è il risultato del lavoro del Centro Stile Fiat di Torino, che ha reinterpretato in chiave moderna il design della storica Panda degli anni ’80. Il modello sarà disponibile con due motorizzazioni: una versione ibrida con motore turbo benzina 1.2 da 100 CV abbinato a un sistema mild hybrid a 48V e cambio automatico eDCT “easy drive”, pensata per ottimizzare consumi ed emissioni; e una 100% elettrica, equipaggiata con batteria da 44 kWh per un’autonomia dichiarata di fino a 320 km secondo il ciclo WLTP.

Una delle novità più curiose è l’introduzione, nella versione elettrica, di un esclusivo cavo di ricarica a spirale integrato nella parte anteriore dell’auto, lungo 4,5 metri, facilmente avvolgibile: una soluzione innovativa e unica nel panorama attuale.

La Fiat Grande Panda non è solo sinonimo di efficienza e accessibilità, ma anche di attenzione all’ambiente. Ogni esemplare integra materiali riciclati equivalenti a 140 cartoni per bevande, contribuendo concretamente alla riduzione dell’impatto ambientale. Nella versione La Prima, Fiat introduce inoltre l’uso del Bambox Bamboo Fiber Tex, un innovativo tessuto che include vere fibre di bambù, un materiale sostenibile e rinnovabile.

Il listino prezzi parte da 25.990 euro, sia per la variante ibrida che per quella 100% elettrica, rendendo la mobilità elettrificata più accessibile che mai. Sono previste soluzioni flessibili per il finanziamento: la Private Lease parte da 359 € al mese, mentre grazie al supporto di FCA Bank, è possibile guidare una nuova Grande Panda con un piano a rate da soli 199 € al mese.