Citroen Berlingo Business: personalizzazione e tecnologia al top

Da 25 anni, Citroen Berlingo è un punto di riferimento per affidabilità e versatilità nel mercato dei veicoli commerciali, dove questo modello “Made in Spain” definisce gli standard. Le due qualità principali della vettura sono ben presenti nella nuova gamma Business. Per confermarne l’appeal sul mercato, la Casa del Double Chevron amplia il listino e lo fa con stile.

Citroen Berlingo Business: come rimane al passo coi tempi

Attraverso i 5 sedili a scomparsa e la separazione dal vano di carico, permette sia il trasporto di ogni tipo di prodotto che il trasferimento di clienti aziendali, familiari o amici all’insegna del massimo comfort. Il relax garantito dal generoso abitacolo metterà qualsiasi passeggero a proprio agio.

L’opzione Business enfatizza, poi, le possibilità di personalizzazione della Citroen Berlingo. La tavolozza cromatica prevista per la livrea era già generosa e ora lo anche di più. Difatti, alla lista si aggiunge il Metallic Cooper, l’ennesimo sforzo compiuto dai designer al fine di soddisfare qualsiasi esigenza estetica.

Inoltre, è disponibile sotto la voce degli optional (e, in quanto tale, ottenibile mediante il pagamento di un sovrapprezzo) l’XTR Pack. Che esalta il look da sport utility dell’auto e incorpora dettagli dall’aria avventurosa, come la finitura arancione sui fendinebbia e gli Airbump.

All’interno si può scegliere l’ambiente Metropolitan Grey, pensato per esaltare la piacevolezza degli spazi, all’insegna di toni accesi e caldi. La versione è peraltro caratterizzata da una sospensione rinforzata e da un divisorio tra l’abitacolo e il vano di carico, in cui sono collocati quattro ancoraggi per trasportare in sicurezza qualunque tipologia di oggetto.

Le soluzioni hi-tech rafforzano la percezione di qualità della Citroen Berlingo Business. Tra le dotazioni implementate si segnalano le funzioni di assistenza alla guida che anticipano la guida autonoma, come: il Park Assist; l’avviso di rischio collisione; il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco; i fari intelligenti; il Keyless Access e Start (accesso e avviamento a mani libere). In termini di connettività, ha il browser ConnectNAV, che offre dati su meteo e traffico in tempo reale. Per le info riguardo all’eventuale approdo in Italia e il prezzo restiamo in attesa di comunicati ufficiali.

