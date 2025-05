Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: con il motore V6 prestazioni mostruose

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà ancora una volta la versione top di gamma della futura generazione del celebre modello di segmento D della casa automobilistica del biscione. Questa vettura, come confermato dal CEO Santo Ficili, sarà svelata nel corso del prossimo anno con gli ordini e la produzione che dovrebbero prendere il via entro fine 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, la futura versione Quadrifoglio di Giulia potrebbe mantenere a sorpresa il motore V6 anche se con qualche forma di elettrificazione. Diciamo a sorpresa in quanto inizialmente era stato detto chiaramente che la vettura sarebbe stata completamente elettrica con una potenza di 1.000 cavalli.

Il motore V6 forse potrebbe ancora fare parte del sistema propulsivo della nuova Alfa Romeo Giulia

Al momento non è chiaro se questa famosa versione da circa mille cavalli con sistema propulsivo elettrico si farà. Qualcuno ipotizza che potrebbe esserci ma non essere la Quadrifoglio che invece manterrebbe il motore V6. Queste voci derivano da alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane dal responsabile del marketing di Alfa Romeo Cristiano Fiorio che parlando con la stampa inglese aveva detto di vedere ancora per almeno altri 5 o 6 anni il motore V6 nella gamma di Alfa Romeo. Questo ovviamente ha fatto pensare a molti che la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio alla fin fine possa avere questo motore.

Sempre secondo voci di corridoio, pur non essendo la versione più potente in assoluto, questa auto potrebbe comunque garantire prestazioni davvero mostruose con l’ausilio di un motore elettrico che potrebbe far guadagnare molti cavalli alla nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. C’è chi dice che questa versione della futura berlina fastback potrebbe essere davvero devastante.

Ovviamente al momento si tratta solo di supposizioni. Le idee più chiare sulla nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e più in generale sulla futura generazione di Giulia le avremo dopo la presentazione della nuova Alfa Romeo Stelvio che come vi abbiamo scritto in molte occasioni avverrà entro fine anno. Li capiremo non solo che tipo di design avrà la futura Giulia, dato che le due auto avranno molti elementi di design in comune, ma anche che tipo di motore potrebbe avere la Quadrifoglio.

Infatti si suppone che entrambe le varianti top di gamma delle due auto adotteranno soluzioni simili se non del tutto uguali. Per il resto ricordiamo che la nuova Giulia avrà le sembianze di una berlina fastback con qualche spunto da crossover ma comunque siamo lontani da uno stile tipo Peugeot 408 come qualcuno aveva ipotizzato. Le dimensioni saranno leggermente più ampie per l’adozione della piattaforma STLA Large. I prezzi dovrebbero essere in linea con quelli della concorrenza. A Cassino, chi ha visto in anteprima il modello sostiene che si farà notare.