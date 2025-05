La mitica Fiat Panda è pronta a divertire in Gran Turismo 7

Una ventata di nostalgia ha travolto sia i gamer incalliti che gli amanti delle auto storiche italiane. La mitica Fiat Panda degli anni ’80, disegnata dal leggendario Giorgetto Giugiaro, sembrerebbe pronta a fare il suo ritorno, questa volta nell’universo virtuale di Gran Turismo 7.

Un video teaser pubblicato sui canali ufficiali di Polyphony Digital ha fatto scattare l’hype tra gli appassionati. Al minuto 0:34, sullo schermo degli sviluppatori si nota chiaramente un modellino 3D dell’iconica utilitaria torinese. La Panda sarebbe protagonista di un gradito ritorno dopo l’apparizione tra le vetture disponibili in Gran Turismo 4, altro glorioso titolo PlayStation.

L’indiscrezione è stata alimentata anche da una recente visita degli stilisti Giugiaro padre e figlio presso gli studi giapponesi guidati da Kazunori Yamauchi, mente creativa della saga. In quell’occasione, i designer hanno partecipato a sessioni di simulazione e workshop di design, lasciando intendere un possibile coinvolgimento diretto nel progetto.

Il potenziale ritorno della Panda 1000S i.e., già apprezzata nei capitoli precedenti di Gran Turismo, sarebbe accolto con entusiasmo dai fan di lunga data. La sua guida leggera e autentica su tracciati cittadini come la Costa di Amalfi ha lasciato ricordi indelebili a giocatori, specie italiani, in tutto il mondo.

Polyphony Digital è nota per introdurre nel gioco auto che compaiono dietro le quinte prima del rilascio ufficiale. È accaduto con modelli come la Jaguar XJ220 e la Ruf CTR3, e la Panda potrebbe seguire lo stesso destino. Nonostante non siano arrivate conferme ufficiali, la community è in fermento. Impossibile rinunciare all’esperienza di gioco anche con vetture che, delle corse, non hanno quasi nulla se non le modifiche apportate dai giocatori e il gusto di portarle al limite su tracciati internazionali.

La Fiat Panda, con il suo fascino minimalista e il suo ruolo simbolico nel panorama automobilistico italiano, potrebbe presto tornare a vivere nel mondo digitale, offrendo una nuova esperienza di guida a giocatori nostalgici e neofiti curiosi.