Jeep: la gamma 4xe brilla nella spedizione ad Alcácer Quibir organizzata dal Clube Escape Livre

La gamma elettrificata Jeep 4xe è stata uno dei protagonisti della “Bridgestone First Stop Alcácer Quibir Expedition powered by Jeep”, un’iniziativa organizzata dall’Escape Livre Club, che mirava a collegare un’indimenticabile avventura off-road a un momento significativo nella storia del Portogallo, quando una flotta portoghese composta da oltre 800 navi partì alla conquista di nuove regioni del Marocco.

Jeep Avenger 4xe ha dimostrato, sull’impegnativo percorso tra Lagos e Alcácer Quibir, tutte le capacità della trazione integrale elettrificata

In una carovana composta da oltre 20 veicoli fuoristrada, la rinnovata gamma elettrificata Jeep è stata una delle attrazioni principali dell’iniziativa, con il nuovo Avenger 4xe che è diventato l’ultimo membro della gamma del marchio con trazione integrale elettrificata, in un’avventura che ha coinvolto circa 50 partecipanti, dall’Algarve al Nord Africa.

Grazie alle eccellenti prestazioni della trazione integrale 4xe di cui è dotata l’ultima variante disponibile nella vasta gamma, l’Avenger 4xe, guidata da Marta Geadas Durán, nuova ambasciatrice del marchio nel nostro Paese, ha superato abilmente gli impegnativi percorsi fuoristrada che caratterizzano il paesaggio marocchino.

“Per la prima volta, ho avuto l’opportunità di mettere davvero alla prova i limiti di un 4×4, e la prova più dura è stata il viaggio di 30 km su una spiaggia. Questa spedizione è stata molto più di un viaggio: è stata un’immersione nella storia, nella cultura e nello spirito di libertà che solo l’avventura fuoristrada può offrire. L’Avenger 4xe mi ha dato la sicurezza di esplorare senza limiti e la libertà di spingermi oltre, anche su terreni impegnativi “, ha dichiarato Marta Geadas Durán, ambasciatrice Jeep in Portogallo .

Oltre a tre esemplari del nuovo Avenger 4xe, Jeep era rappresentata anche dalla Jeep Wrangler, massima espressione delle competenze off-road che da sempre caratterizzano il marchio, e dalla Jeep Renegade, entrambe proposte anche con tecnologia di elettrificazione 4xe.

“La ‘Bridgestone First Stop Alcácer Quibir Expedition powered by Jeep’ è stata un’occasione unica per dimostrare le incredibili capacità della nuova Jeep Avenger 4xe. La carovana è stata guidata da Jeep Wrangler e Jeep Renegade e ha visto la partecipazione speciale della nuova Jeep Avenger 4xe, con la quale abbiamo superato percorsi impegnativi con grande divertimento. Questa spedizione non solo ha ricreato un momento storico, ma ha anche dimostrato la forza e la versatilità dei nostri veicoli su terreni impegnativi, integrando perfettamente i valori del marchio Jeep: libertà, avventura, autenticità e passione “, ha dichiarato Sara Bravo, Communications Director di Jeep Portogallo.

La nuova Jeep Avenger 4xe si distingue per le sue prestazioni e capacità off-road superiori, rendendola un veicolo perfetto per questa avventura. Oltre agli angoli fuoristrada migliorati, a un’altezza da terra aggiuntiva di 10 mm e a una capacità di guado fino a 400 mm, con la trazione integrale l’Avenger 4xe offre una trazione superiore su una varietà di terreni, rendendolo pronto per qualsiasi avventura. Angoli di attacco ottimizzati di 22°, angoli di sterzata di 21° e angoli di uscita di 35°, uniti a un’altezza da terra di 210 mm, hanno permesso al veicolo di affrontare un’ampia gamma di terreni con facilità e sicurezza.

Un componente chiave della potenza dell’Avenger 4xe era il cambio dell’asse posteriore con rapporto di trasmissione 22,7:1, che trasmette 1.900 Nm di coppia alle ruote, garantendo una trazione eccezionale anche sulle superfici più impegnative. Il veicolo ha superato pendenze fino al 40% su terreni con poca aderenza e ha mantenuto una trazione fino al 20% quando l’asse anteriore aveva poca o nessuna aderenza.

Il sistema di trazione integrale intelligente ha garantito la pronta disponibilità delle funzionalità 4×4 quando necessario. A seconda della modalità di guida selezionata, alle basse velocità (tra 0 e 30 km/h) viene mantenuta la trazione integrale permanente, mentre alle velocità medie (tra 30 e 90 km/h) la trazione posteriore viene attivata solo quando necessario. A velocità elevate (oltre i 90 km/h), il motore elettrico posteriore viene disaccoppiato dall’assale per ottimizzare il consumo di carburante.

Il sistema Selec-Terrain ha consentito di utilizzare modalità adattate a condizioni di guida specifiche, in particolare Sabbia e Fango, il che si è rivelato molto utile. Ogni modalità offre una mappatura specifica della trasmissione e del controllo della trazione per garantire la migliore aderenza e le migliori prestazioni in ogni situazione.

Inoltre, l’Avenger 4xe include l’esclusivo sistema di sospensioni posteriori Multilink di Jeep, una caratteristica solitamente presente nei veicoli più grandi. Questo innovativo sistema migliora significativamente l’articolazione dell’asse posteriore, garantendo una guida più fluida su strade sconnesse e un comfort superiore sui terreni difficili. Grazie a queste caratteristiche, la Jeep Avenger 4xe ha superato le sfide più impegnative, offrendo agli avventurieri la sicurezza e la facilità necessarie per esplorare i terreni più accidentati.