Jeep Avenger 4xe The North Face Edition in esposizione presso Orefici11 a Milano

Nel cuore di Milano, fino al 30 aprile, la nuova Jeep Avenger 4xe The North Face Edition sarà in mostra presso lo store The North Face di Orefici11, unendo l’avventura urbana e outdoor. Questa versione speciale dell’Avenger 4xe integra tecnologia avanzata, sostenibilità e spirito avventuroso, con dettagli esclusivi ispirati al mondo outdoor e un design che richiama lo stile iconico di The North Face. Pensata per affrontare ogni tipo di terreno, urbano o naturale, rappresenta un impegno condiviso verso la mobilità sostenibile e uno stile di vita dinamico, ispirando nuove esperienze in armonia con l’ambiente.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition rappresenta molto più di una semplice collaborazione commerciale

Esposta nel moderno store di The North Face a Milano, la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition rappresenta molto più di una semplice collaborazione commerciale: è un progetto che unisce le due community attorno a un concetto di libertà responsabile e autentica. Jeep e The North Face, integrando abbigliamento tecnico e soluzioni di mobilità avanzate, condividono una visione comune: vivere attivamente, esplorare nuovi orizzonti, anche in città, e proteggere l’ambiente. Inoltre, la partecipazione di Jeep agli eventi The North Face Winter Basecamps, come quelli a Chamonix, Garmisch e Cortina, sottolinea l’armonia tra i due marchi e i loro valori.

Questa edizione limitata di Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, prodotta in 4.806 unità in omaggio ai metri del Monte Bianco, rappresenta il culmine della gamma Avenger. Unendo l’esperienza off-road Jeep con lo spirito outdoor di The North Face, la vettura è equipaggiata con un sistema di trazione integrale 4xe che combina un motore 1.2 turbo benzina e due motori elettrici, erogando 145 CV e garantendo prestazioni 4×4 in ogni condizione. Il design, ispirato alla montagna, presenta colori naturali con dettagli in Summit Gold, cerchi da 17” neri e piastre di protezione. Gli interni, con materiali resistenti e sedili con dettagli Summit Gold, riflettono lo stile outdoor, mentre la plancia celebra il Monte Bianco. Il kit The North Face Explore Pack, con tenda, borsone e borraccia, completa l’offerta, unendo avventura, tecnologia e sostenibilità.