Il tuning oltre ogni fantasia: Honda Civic Type R travestita da Alfa Romeo

Nel mondo del tuning estremo, il confine tra follia creativa e genialità stilistica è spesso sottile. Un esempio eclatante arriva direttamente dal Giappone, dove, durante un raduno dedicato alla leggendaria Honda Civic, un esemplare unico della Civic Type R FL5 ha catalizzato l’attenzione di tutti i presenti sul circuito di Suzuka. Tutto merito di una conversione estetica totale che l’ha trasformata, almeno nell’aspetto, in una Alfa Romeo sportiva che non esiste, ma che molti vorrebbero vedere nei listini ufficiali.

Con l’uscita di scena della Giulietta nel 2020, gli appassionati del Biscione hanno perso l’unica hatchback sportiva del marchio. Un fan nipponico ha deciso di non attendere una nuova proposta: ha preso il potentissimo cuore da 325 CV del 2.0 turbo VTEC della Civic Type R e gli ha cucito addosso un abito Alfa Romeo, frutto di un lavoro di customizzazione meticoloso.

Il frontale di questa specie di Alfa Romeo è stato completamente ripensato, con l’aggiunta dell’iconica calandra a “scudetto”, incastonata in un paraurti realizzato su misura con generose prese d’aria laterali. Sebbene cofano, fari e parafanghi siano ancora quelli della Honda, l’effetto visivo è talmente trasformato da sembrare il frutto di una generazione AI. Il profilo laterale stupisce con cerchi “phone-dial” stile Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, assetto ribassato, specchietti in fibra di carbonio decorati con il tricolore italiano. Un omaggio sottile, ma carico di personalità.

Al posteriore troviamo fari oscurati, un impianto di scarico rivisto a doppia uscita e uno spoiler posteriore dal design più grintoso. Completano il tutto i badge Alfa Romeo in nero con contorno rosso, che sostituiscono i loghi originali Honda.

La community è (come dargli torto!) spaccata. C’è chi grida allo scandalo per l’unione di due mondi così diversi, e chi invece applaude il coraggio di unire la meccanica nipponica più precisa al design italiano più emozionale. Una fusione inaspettata che, seppur non ufficiale, rappresenta comunque un piccolo capolavoro di creatività automobilistica.