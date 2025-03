Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: offerte clamorose negli USA per le ultime unità

Negli Stati Uniti è possibile acquistare Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ad un prezzo davvero interessante. Infatti le ultime unità in vendita in quel mercato vengono spesso proposte con sconti molto interessanti e addirittura superiori ai 10 mila dollari sul prezzo di listino. Dunque per chi vivesse negli USA e volesse acquistare la vettura è di certo un ottimo momento per farlo.

Sconti pazzi per le ultime Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in vendita negli USA

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio non è più ordinabile negli USA ma rimangono ancora circa 160 unità nei concessionari. Come segnalato da The Autopian questi modelli sono venduti a prezzi molto competitivi, come già accennato, e rappresentano un’interessante opportunità per gli appassionati del marchio Alfa Romeo.

Sono disponibili tutte le colorazioni della Giulia, ad eccezione del Verde Montreal, offrendo una vasta scelta che soddisfa diverse preferenze estetiche. Inoltre, i prezzi sono molto più convenienti rispetto al prezzo di listino della Giulia Quadrifoglio, che negli Stati Uniti si aggira attorno agli 88.665 dollari. In effetti, i modelli attualmente in vendita sono offerti a meno di 80.000 dollari, rendendo questi veicoli un’opzione allettante per chi cerca prestazioni e stile a un costo inferiore.

Ad esempio, una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio rossa è attualmente in vendita ad Atlanta a 78.665 dollari, cifra che include 5.700 dollari di optional. Ma c’è anche una versione bianca Super Sport a un prezzo incredibilmente competitivo, con uno sconto di 14.581 dollari rispetto al prezzo consigliato. Questa versione, arrivata negli Stati Uniti in edizione limitata con solo 72 unità, è proposta a soli 76.984 dollari, un’offerta davvero vantaggiosa considerando la sua rarità, con solo 275 unità disponibili in tutto il mondo.

Inoltre, è possibile acquistare anche la versione Carbon Edition Rosso Etna, messa in vendita a 81.222 dollari con uno sconto di 10.693 dollari, un ulteriore risparmio di 2.500 dollari per chi sceglie di pagare in contanti. Come sottolinea The Autopian, “L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è ancora una delle berline sportive più affascinanti che si possano acquistare”. Non solo i modelli nuovi, ma anche il mercato dell’usato offre opportunità straordinarie, con alcuni esemplari che si possono trovare anche a meno di 30.000 dollari, rendendo questa vettura un’affare da non perdere.