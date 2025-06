Nuova Alfa Romeo SZ: ‘Il mostro’ tornerà prima o poi

Nuova Alfa Romeo SZ è un render del creatore digitale e designer automobilistico Mirko del Prete che sulla sua pagina di Instagram nelle scorse ore ha fornito la sua personalissima interpretazione di quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello nel caso in cui la casa automobilistica del biscione decidesse in futuro di riportare in vita “Il mostro”. In effetti in passato se ne era parlato e si era anche detto che questa vettura in un certo qual modo avrebbe ispirato nello stile l’intera gamma di Alfa Romeo come specificato anche dallo stesso capo del design del biscione Alejandro Mesonero-Romanos.

Nuova Alfa Romeo SZ: il mito reinterpretato in chiave moderna con un render

Su Instagram Mirko del Prete a proposito di questa nuova Alfa Romeo SZ ha dichiarato: “Ecco la mia visione moderna della nuova SZ: un’auto costruita sulla base della piattaforma della Maserati MC20, con una carrozzeria che richiama chiaramente l’iconica SZ storica. Questo mix di innovazione e tradizione dà vita a un modello unico, che unisce tecnologia avanzata e design d’epoca. La produzione è limitata a 1989 esemplari, un numero simbolico che rende omaggio all’anno in cui la prima SZ fece il suo debutto al Salone di Ginevra. Un tributo raffinato che unisce passato e futuro in un’unica vettura”.

Al momento non vi sono notizie ufficiali a proposito del ritorno di una nuova Alfa Romeo SZ nella gamma del biscione impegnato al momento con il lancio delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia che purtroppo arriveranno in ritardo. Questa idea però stuzzica da tempo la fantasia di molti e chissà che in futuro se le cose si metteranno in una certa maniera per Alfa Romeo non possa effettivamente tornare in auge il suo progetto.