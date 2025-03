Stellantis Mirafiori: da oggi stop per il rinnovo delle linee per la nuova Fiat 500 ibrida

Lo stabilimento Stellantis Mirafiori si prepara all’arrivo della nuova Fiat 500 ibrida. Ieri il numero uno di Stellantis in Europa Jean-Philippe Imparato ha confermato l’avvio della produzione del modello a Mirafiori entro novembre. Oggi è iniziato lo stop alla produzione nella fabbrica che servirà per permettere a Stellantis di adeguare le linee di produzione alla nuova 500 ibrida. In tutto lo stop dovrebbe durare circa 1 mese.

Da oggi per un mese stop alla produzione nello stabilimento Stellantis Mirafiori: lavori di adeguamento alle linee di produzione

Lo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis Mirafiori non rappresenta una sorpresa dato che era stato annunciato circa 1 mese fa e ve ne avevamo parlato anche noi. Per quanto riguarda i lavoratori interessati dallo stop alcune decine questa mattina sono stati spostati nel reparto delle trasmissioni eDct. Per tutti gli altri invece prevista la cassa integrazione. A quanto pare la riapertura della fabbrica è prevista per il 4 maggio. Nel frattempo il prossimo il gruppo automobilistico incontrerà circa 300 aziende fornitrici per illustrare i piani per i prossimi mesi e si dice anche per rinegoziare alcuni accordi.

Ricordiamo che ieri lo stesso Jean Philippe Imparato ha detto che la nuova Fiat 500 ibrida sarà un modello importantissimo per Stellantis Mirafiori. Con esso infatti si spera di mettere alle spalle in maniera definitiva il continuo ricorso alla cassa integrazione che ha interessato negli ultimi anni il sito produttivo di Stellantis. La fabbrica dovrebbe arrivare a produrre oltre 130 mila unità tra la 500 ibrida e la versione elettrica. Il gruppo automobilistico che deve ancora nominare il successore di Carlos Tavares ha già detto in diverse occasioni che anche in futuro continuerà a puntare forte su questa fabbrica che rimarrà centrale nei suoi piani. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito della fabbrica piemontese del grupppo automobilistico.