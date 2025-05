Maserati: per la prima volta nella storia il Tridente sfila per le strade di Monte Carlo

Sabato 3 e domenica 4 maggio, nel suggestivo scenario del Principato di Monaco, e poco prima di prendere posizione sulla griglia di partenza per le gare numero 6 e 7 dell’undicesima stagione del Campionato mondiale ABB FIA Formula E, Maserati ha dato ufficialmente il via a una serie di celebrazioni speciali. Con un evento spettacolare e ricco di significato, la Casa del Tridente ha iniziato a rendere omaggio alla propria straordinaria eredità sportiva, in vista dell’importante anniversario che ricorrerà nel 2026: i 100 anni dall’esordio nel motorsport. Questo momento segna l’inizio di un percorso commemorativo che proseguirà nei prossimi mesi e culminerà con la celebrazione del secolo di storia agonistica di uno dei marchi più iconici e vincenti del panorama automobilistico internazionale.

Maserati ha dato il via spettacolare ai festeggiamenti in vista dei suoi primi 100 anni di attività nel motorsport

Nel 1926, la Maserati Tipo 26, prima vettura della storia a portare il Tridente sul cofano, partecipò e vinse (nella sua categoria) la Targa Florio con Alfieri Maserati al volante. Un traguardo importante che segna il primo dei tanti successi sportivi della casa modenese, in una storia centenaria di trasferimento tecnologico dalla pista alla strada .

Per dare inizio al conto alla rovescia per un secolo di corse automobilistiche, Maserati ha preso parte a una spettacolare parata dei modelli più iconici del suo passato e del presente delle corse durante il weekend dell’E-Prix di Monaco, ospitando per la prima volta nella storia del campionato di Formula E una doppia gara.

La Rascasse, la Piazza del Casinò, il tornante del Grand Hotel: sono queste alcune delle curve che evocano la leggenda del motorsport e che, durante la Maserati Parade , sono state percorse dalla storica Maserati 250 F , monoposto di Formula 1 che trionfò proprio a Monte Carlo nel 1956 con Stirling Moss e con Juan Manuel Fangio nel 1957, insieme alla gloriosa MC12 che ha collezionato 22 vittorie tra il 2004 e il 2010 (di cui 3 successi assoluti alla 24 Ore di Spa) e 14 titoli nel FIA GT tra Costruttori, Campionati Piloti e Squadre.

Alla sfilata erano presenti anche la coupé stradale Maserati MC20 , simbolo del ritorno del marchio alle corse nell’era moderna, una vettura spinta dal potente motore brevettato Twin Turbo Nettuno V6 da 3,0 litri e basata sulla tecnologia della precamera adottata dai motori di Formula 1; la sua erede nelle corse, la Maserati GT2 , che ha riportato la Casa del Tridente alla vittoria nei campionati a ruote coperte e sta collezionando successi senza precedenti nella GT2 European Series, e la sua versione stradale, la GT2 Stradale.

A chiudere la sfilata i capolavori assoluti delle prestazioni della Casa del Tridente: MCXtrema , la “belva” da pista, massima espressione delle prestazioni con il suo motore 3.0 litri V6 biturbo da 740 CV derivato dal Nettuno e l’ammiraglia monoposto Tipo Folgore , accompagnate dalla Maserati GranCabrio Folgore , incarnazione dello spirito della “gran turismo italiana” a cielo aperto, con sistema di propulsione 100% elettrico basato sulla tecnologia a 800V e sviluppato con soluzioni tecniche all’avanguardia derivate dalla Formula E.

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse, ha dichiarato: “La pista è casa nostra. Tutto è iniziato per noi nelle corse e tra poco meno di un anno raggiungeremo l’importante traguardo di un secolo di storia delle corse. È straordinario far rivivere oggi lo spirito competitivo del nostro DNA sulle strade del circuito cittadino più iconico e famoso del mondo. Vedere le nostre auto sfilare a Monaco è quindi un’emozione unica! Queste curve hanno fatto la storia del motorsport e qui abbiamo trionfato in Formula 1 tre volte. Nino Farina nel 1948, Sir Stirling Moss nel 1956 e Juan Manuel Fangio nel 1957: speriamo di aggiungere presto altri successi a questo speciale bottino di trofei”.