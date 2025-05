Dodge starebbe pianificando un nuovo crossover tra Hornet e Durango

Secondo quanto riportato da fonti vicine a MoparInsiders, sembra che Dodge sia attivamente impegnata nello sviluppo di un nuovo crossover destinato ad ampliare la propria gamma di veicoli. Questo nuovo modello, che qui vi mostriamo in un render di MoparInsiders, si posizionerebbe strategicamente tra la compatta Hornet del segmento C e il più grande SUV Durango del segmento E, colmando così un vuoto nella linea attuale. Il lancio ufficiale non è previsto prima del 2028, lasciando intendere che il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio piano di espansione del marchio Dodge, che attualmente offre soltanto tre modelli nel proprio portfolio e punta ora a rafforzare la propria presenza in un mercato sempre più competitivo.

Dodge starebbe lavorando ad un nuovo SUV da inserire tra Hornet e Durango nella sua gamma

Il crossover Dodge di cui si vocifera potrebbe sfruttare le architetture STLA Medium o STLA Large di Stellantis. Queste piattaforme sono progettate per ospitare crossover di segmento D e offrono una gamma di opzioni di propulsione, tra cui motori a combustione interna (ICE), ibridi e veicoli elettrici a batteria (BEV).

Se Dodge opta per la piattaforma STLA Medium, il nuovo crossover potrebbe rivolgersi a un target di acquirenti di auto di medie e grandi dimensioni, puntando su efficienza e manovrabilità in città. In alternativa, la piattaforma STLA Large, utilizzata per la Jeep Wagoneer S, potrebbe consentire la realizzazione di un modello più grande con maggiore spazio interno per i passeggeri.

Con l’aggiunta di un nuovo crossover e forse di qualcos’altro, la gamma Dodge potrebbe quasi raddoppiare entro il 2030. Questa espansione aiuterebbe il marchio a rimanere competitivo in un mercato sempre più dominato da crossover e SUV versatili. Se Dodge si ispirasse alla formula vincente della Grand Caravan e della Journey, ovvero bilanciare valore, funzionalità e prestazioni ragionevoli, il nuovo modello potrebbe piacere a molti acquirenti.

In passato, Dodge ha spesso condiviso piattaforme con Jeep, come dimostrato dall’esempio della Dodge Nitro, costruita sulla stessa base della Jeep Liberty di seconda generazione (piattaforma KK). Con Jeep che si prepara a lanciare una nuova Cherokee basata sulla piattaforma STLA Large nel 2026, non è da escludere che Dodge possa seguire una strategia simile. Utilizzare una piattaforma già sviluppata consentirebbe infatti di accelerare il processo di sviluppo e contenere i costi per introdurre sul mercato il suo prossimo crossover in modo più efficiente.

Sebbene al momento i dettagli sul nuovo modello siano ancora limitati, una cosa appare evidente: Dodge ha intenzione di espandere in modo concreto la propria offerta e di tornare a essere un protagonista competitivo nel segmento dei crossover dedicati alle famiglie, un’area di mercato in cui il marchio era rimasto finora sottorappresentato.