Leapmotor T03 è la city car elettrica più venduta in Italia ad aprile 2025

Leapmotor continua a fare passi da gigante nel mercato italiano, con risultati sempre in crescita e una progressione costante. Secondo quanto riporta Dataforce, ad aprile il marchio cinese di Stellantis ha raggiunto una quota del 4,7% nel mercato delle vetture BEV (Battery Electric Vehicle), facendo registrare una crescita notevolissima delle immatricolazioni pari a +76% rispetto al mese precedente. Questo risultato straordinario ha permesso a Leapmotor di entrare, per la prima volta, nella Top Ten delle vendite di auto full electric, conquistando l’ottavo posto assoluto e confermando il suo successo crescente nel settore. A trainare la crescita del brand nel nostro paese in particolare è stata la Leapmotor T03.

Leapmotor T03 con 224 immatricolazioni è stata la city car elettrica più venduta in Italia ad aprile

Infatti ad aprile Leapmotor T03 ha conquistato due importanti primati. Con 224 immatricolazioni, la T03 è diventata la citycar elettrica più venduta del mercato, con una quota del 26,4%, e ha anche ottenuto il titolo di vettura elettrica preferita dai privati. Questi traguardi sono particolarmente significativi per un marchio che è presente in Italia da appena sette mesi, dimostrando il crescente apprezzamento dei consumatori italiani verso una mobilità elettrica avanzata e accessibile, ma anche altamente tecnologica.

Ha dato ottime performance anche il SUV elettrico Leapmotor C10 BEV, che lo scorso mese ha conquistato il quarto posto nel competitivo segmento dei SUV elettrici di segmento D. A maggio, la gamma del C10 si arricchisce con l’arrivo in concessionaria della versione Range-Extended Electric Vehicle (REEV), che offre un’autonomia combinata totale fino a 970 km. La versione REEV del C10 funziona principalmente come veicolo elettrico, con il motore elettrico che aziona le ruote, mentre il motore a combustione interna (ICE) interviene quando la batteria si sta esaurendo, garantendo maggiore autonomia e versatilità.

“Risultati di aprile – ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia – confermano il grande potenziale del nostro marchio in Italia. È un brand giovane e ambizioso che punta a raggiungere presto le prime posizioni di vendita grazie a una formula semplice: eccellenza tecnologica alla portata di tutti. Inoltre, un altro elemento chiave del nostro successo è il supporto della rete di vendita Stellantis, con oltre 100 concessionari distribuiti in tutta Italia, confermando una strategia solida e capillare per rafforzare la nostra presenza nel mercato della mobilità elettrica”.