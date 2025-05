Leapmotor: al Salone di Shanghai ha mostrato i suoi progressi e i suoi futuri modelli

Il Salone dell’Auto di Shanghai 2025 ha attirato un numero significativo di visitatori. Si prevede che l’evento, che si terrà in dieci giorni dal 23 aprile al 2 maggio 2025, raddoppierà le presenze dell’edizione precedente, che ha registrato 906.000 visitatori. Ciò dimostra il crescente interesse e coinvolgimento nell’industria automobilistica cinese in crescita, in particolare per le nuove tecnologie e i veicoli elettrici. Tra gli espositori di grande prestigio c’era Leapmotor, la startup di veicoli elettrici a zero emissioni che a marzo si è classificata per la prima volta al primo posto in questa classifica in Cina.

I rappresentanti dei media di tutto il mondo hanno scoperto di più su Leapmotor al recente Salone di Shanghai

Leapmotor ha ospitato una delegazione di oltre 100 giornalisti internazionali, mostrando i progressi tecnologici dell’azienda, la sua crescita strategica e l’impegno nel fornire veicoli elettrici di alta qualità a un pubblico globale. Inoltre, il marchio ha offerto a un piccolo gruppo di fortunati giornalisti un entusiasmante ed esclusivo programma di accompagnamento, un vero e proprio approfondimento sull’innovazione per comprendere meglio il marchio e l’azienda nei suoi principali mercati di espansione internazionale, in Europa e all’estero.

I rappresentanti dei media provenienti da tutto il mondo hanno avuto l’opportunità di effettuare in esclusiva i primi test drive del nuovo SUV compatto B10, attualmente lanciato in Cina e che sarà disponibile anche presso i concessionari in Europa più avanti nel corso dell’anno, nonché di visitare la fabbrica Leapmotor di Jinhua.

La visita al Salone dell’Auto di Shanghai ha segnato l’inizio del programma. Leapmotor ha presentato la sua gamma completa, inclusa l’anteprima mondiale della B01, una nuova berlina C accessibile e tecnologicamente avanzata. Questo modello fa parte della strategia di Leapmotor di offrire tecnologia all’avanguardia a prezzi accessibili.

Leapmotor ha presentato anche il B10, il suo primo modello globale; questo SUV elettrico compatto ad autonomia estesa è dotato della piattaforma LEAP 3.5, del chip Qualcomm 8155 e dell’innovativa tecnologia Cell-to-Chassis (CTC 2.0+). Nel complesso, i giornalisti sono rimasti colpiti dall’integrazione strutturale, dallo spazio interno e dall’efficienza di carico del veicolo.

Le attività presso lo stand Leapmotor dimostrano la rapida crescita dell’azienda, la sua tecnologia innovativa e il suo posizionamento strategico sul mercato, che la rendono un attore importante nel settore globale dei veicoli elettrici.

L’esclusivo programma per i media ha offerto anche la rara opportunità di un’intervista con il fondatore e CEO di Leapmotor, Jiangming Zhu, e con il CEO di Leapmotor International, Tianshu Xin. L’approfondita discussione si è concentrata sul posizionamento del marchio e sul futuro portafoglio prodotti, nonché su argomenti di elettromobilità e business. Dopo aver visitato il Motor Show, il gruppo mediatico ha viaggiato a bordo dei veicoli locali Leapmotor per circa 300 km da Shanghai a Jinhua, nella provincia sud-orientale cinese dello Zhejiang, dove si trova uno degli stabilimenti moderni della Leapmotor.

Qui non viene prodotto solo il C10, ma anche le batterie per le auto elettriche. La produzione di batterie all’avanguardia e automatizzata, che – come la produzione interna di propulsori elettrici – garantisce un elevato livello di integrazione verticale del marchio e aiuta l’azienda a essere efficiente e competitiva in Cina. Leapmotor sviluppa e produce internamente il 65% di tutti i componenti principali, uno dei segreti del successo dell’azienda.

Infine, i giornalisti hanno avuto l’opportunità esclusiva di provare la versione locale della B10, già disponibile in Cina. Le prime impressioni sono state molto positive, sia per il veicolo che per l’intero evento. Tutti hanno concordato sul fatto che l’esperienza di scoperta del marchio abbia offerto una visione emozionante, esclusiva e autentica del mondo dell’ambizioso marchio cinese.

La tecnologia avanzata, i prezzi competitivi, le partnership strategiche e le ottime prestazioni rendono Leapmotor un contendente degno di nota nel mercato dei veicoli elettrici, in grado di sfidare i marchi affermati e di attrarre nuovi clienti a livello globale.