MAK lancia Monza, i cerchi premium per Alfa Romeo e gli altri veicoli in Stellantis

MAK, azienda italiana leader nella produzione di cerchi in lega, ha svelato Monza, una nuova proposta stilistica che strizza l’occhio agli appassionati del marchio Alfa Romeo e più in generale ai proprietari dei veicoli appartenenti al gruppo Stellantis.

Questo nuovo modello di cerchi è stato studiato con grande attenzione per richiamare il DNA estetico del brand del Biscione, evocando le linee distintive e il fascino sportivo che da sempre contraddistinguono le vetture Alfa Romeo.

Disponibile nelle configurazioni a quattro e cinque fori, Monza si posiziona come una soluzione versatile e personalizzabile, perfetta per valorizzare il look di modelli come Alfa Romeo Junior, Tonale e molte altre auto del gruppo. A partire dalla primavera 2025, i cerchi MAK Monza saranno disponibile nei diametri 17 pollici e 18 pollici, con omologazioni ECE 124, NAD e TÜV/KBA, garanzia di standard elevati in termini di sicurezza, affidabilità e qualità costruttiva.

Il design si distingue per due varianti di finitura che riflettono gusti e personalità diverse. La versione Black Mirror combina eleganza e luminosità grazie a sofisticati riflessi specchiati, ideali per chi cerca un tocco di raffinatezza. La variante Gloss Black dei cerchi, invece, punta su un’estetica sportiva e grintosa, pensata per gli automobilisti più dinamici e attenti allo stile aggressivo.

Il risultato è un cerchio in lega armonioso nelle proporzioni, audace nelle linee, in grado di esaltare l’estetica delle vetture moderne senza sacrificare l’affidabilità tecnica. I cerchi Monza di MAK rappresentano così un perfetto connubio tra design italiano e ingegneria di precisione, pensato per chi vuole distinguersi anche nelle scelte estetiche legate alle proprie quattro ruote.