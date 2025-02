Dodge Hornet GLH: confermato il suo ritorno nel 2025

Dodge è pronta a riportare in vita la storica sigla GLH, come annunciato già alla fine del 2022. La nuova versione ad alte prestazioni, denominata Hornet GLH, dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno. La conferma è arrivata direttamente dal CEO di Dodge, Matt McAlear, durante un’intervista con The Drive, in cui ha dichiarato: “ Dodge Hornet GLH era solo un concept, ma la versione di produzione dovreste vederla entro quest’anno.”

Dodge Hornet GLH dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno

L’acronimo GLH, che significa “Goes Like Hell” (Va Come l’inferno), fu introdotto negli anni ’80 sulla Dodge Omni GLH, una hot hatch sviluppata da Carroll Shelby. Con la nuova Dodge Hornet GLH, Dodge punta a rievocare quello spirito, offrendo un modello dotato di aggiornamenti mirati alle prestazioni. Il progetto sarà supportato da Mopar e Direct Connection, la divisione ufficiale di tuning del marchio, per garantire un’esperienza di guida più aggressiva e dinamica, nel solco della tradizione sportiva Dodge.

Dodge ha reintrodotto per la prima volta il badge GLH nell’agosto 2022 con la Hornet GT GLH Concept. Questa concept presentava miglioramenti delle prestazioni Direct Connection, tra cui un kit di abbassamento delle sospensioni, un sistema di scarico doppio senza restrizioni e una grafica GLH esclusiva. Alimentata da un motore turbo da 2,0 litri, la GT GLH Concept erogava 268 cavalli.

Più di recente, Dodge ha presentato la Hornet R/T GLH Concept , una versione ibrida plug-in (PHEV) che offre prestazioni ancora maggiori. Questo modello abbina un motore turbo da 1,3 litri a un motore elettrico sull’asse posteriore, generando 288 cavalli. Come la GT GLH, la R/T GLH presenta sospensioni ribassate, uno scarico più sportivo e il distintivo badge GLH.

I modelli GLH mettono in mostra tutto il potenziale che Direct Connection ha in serbo per gli appassionati della Dodge Hornet. Grazie a una serie di aggiornamenti mirati, questa versione promette un’esperienza di guida ancora più entusiasmante. Le sospensioni ribassate di oltre un pollice migliorano la stabilità e riducono il rollio in curva, garantendo una maggiore reattività. Il sistema di scarico a doppia uscita, con terminali cromati neri, offre un flusso ottimizzato e un sound più aggressivo. Anche l’estetica gioca un ruolo chiave, con cerchi Direct Connection GLH da 20 pollici, grafiche dedicate, badge “Goes Like Hell” e dettagli sportivi in nero lucido.

Le prestazioni possono essere ulteriormente potenziate con Stage Kit, che include una calibrazione avanzata della centralina e una trasmissione ottimizzata per una risposta più brillante. Sebbene Dodge non abbia ancora annunciato prezzi e disponibilità, il debutto della Dodge Hornet GLH sembra ormai imminente, confermando la dedizione del marchio alle prestazioni nel segmento crossover.