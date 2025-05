Dodge Charger Daytona Scat Pack si prepara al debutto in gara a One Lap of America

La nuovissima Dodge Charger Daytona, la muscle car più veloce e potente al mondo, è pronta a fare il suo debutto in gara alla 41a edizione del Tire Rack One Lap of America presentato da Grassroots Motorsports Magazine, che coprirà oltre 3.500 miglia attraverso otto stati durante l’evento di resistenza di sette giorni, in programma dal 3 al 10 maggio.

La nuovissima Dodge Charger Daytona farà la sua prima apparizione ufficiale in gara alla 41a edizione del Tire Rack One Lap of America

“Il One Lap of America è una formidabile prova di resistenza, che la Dodge Charger Daytona Scat Pack da 670 cavalli è equipaggiata in modo unico per affrontare a testa alta, poiché la nuovissima Charger non è progettata e realizzata solo per le prestazioni su strada, ma anche in pista e sulle piste”, ha affermato Matt McAlear, CEO di Dodge. “La competizione One Lap metterà in mostra le caratteristiche chiave dello Scat Pack della Charger Daytona, come i contenuti ad alte prestazioni del Track Package e il miglior spazio di carico della categoria nel design “hidden hatch” della muscle car, offrendo al nostro team di gara ampio spazio per distendersi e trasportare l’attrezzatura necessaria, trascorrendo praticamente un’intera settimana a bordo della Charger”.

David Carr, ingegnere Dodge per la dinamica dei veicoli ad alte prestazioni e pilota esperto che ha pilotato diverse vetture Stellantis in quattro precedenti campagne One Lap, sarà affiancato nell’avventura di una settimana da Sean Yoder, collaboratore di Dodge Garage. I due trascorreranno la maggior parte delle loro giornate a bordo della nuovissima muscle car e lavoreranno insieme per pianificare brevi soste ai box per ricaricare la Charger Daytona di nuova generazione, mentre si recheranno alle gare in circuiti che coprono otto stati.

Carr e Yoder gareggeranno nella categoria Alternative Fuel a bordo di una Dodge Charger Daytona Scat Pack con un’esclusiva grafica nera e arancione. La grafica includerà i loghi Daytona sui parafanghi posteriori e un grande logo Fratzog arancione sul cofano verniciato di nero. Il logo Fratzog è il nuovo simbolo dei veicoli Dodge di nuova generazione.

La One Lap Charger Daytona Scat Pack sarà completamente di serie, a parte il roll bar installato. Sarà dotata di enormi dischi freno Brembo ventilati da 16 pollici e pinze fisse rosse anteriori a sei pistoncini e posteriori a quattro pistoncini, di serie sullo Scat Pack, il pacchetto freni più grande offerto su un veicolo Dodge, che offre prestazioni in pista eccezionali e resistenza al fading. Gli ammortizzatori a variazione continua a due valvole della Charger Daytona consentono alle modalità di guida del veicolo di offrire un comfort eccezionale durante gli spostamenti tra le piste e un eccellente controllo e maneggevolezza della carrozzeria durante le gare in pista.

Il differenziale autobloccante meccanico posteriore della Charger Daytona garantisce aderenza e maneggevolezza ottimali, mentre lo spoiler posteriore offre vantaggi reali in pista, garantendo stabilità ad alta velocità. La One Lap Charger Daytona Scat Pack è inoltre dotata del Track Package, che offre al team Dodge One Lap una serie di caratteristiche prestazionali da sfoggiare in pista. Gli appassionati di Dodge possono seguire Carr e Yoder mentre attraversano gli Stati Uniti a bordo della Charger Daytona grazie alla copertura online della gara su DodgeGarage.com , a partire dal 3 maggio.