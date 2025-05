Nuova Alfa Romeo Giulia coupé: una nuova ipotesi che fa sognare

Nuova Alfa Romeo Giulia coupé è un nuovo concept render del designer automobilistico, architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico che immagina così una futura versione coupè della mitica berlina del biscione. Il concept mostrato in un video apparso sul canale YouTube dell’artista nelle scorse ore mette in risalto le peculiarità supersportive che avrebbe una vettura di questo tipo che sicuramente farebbe felici numerosi appassionati che avrebbero l’opportunità di poter nuovamente provare emozioni uniche ammirando un’auto dalla presenza indubbiamente innovativa, capace di coniugare potenza e grinta eccezionali con la personalità e lo stile Alfa Romeo.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo Giulia Coupè

L’esclusività del modello si percepisce nei dettagli, sviluppati con materiali e tecnologie d’avanguardia per interni ed esterni. La nuova Alfa Romeo Giulia coupè immaginata in questo video render da Tommaso D’Amico non viene immaginata solo all’esterno ma anche all’interno. Viene infatti mostrata anche la plancia che come si evince dal video è dotata di una vasta gamma di optional.

Per questo concept, con il supporto delle tecnologie attuali, D’Amico pensa che possa essere utilizzato un motore 2.4 Turbo benzina da 350 CV AT Q4, con cambio manuale e trazione posteriore (probabile la presenza di motorizzazioni BEV e PHEV). Sul fronte degli equipaggiamenti, il modello aggiunge, a quanto già descritto, ovviamente i cerchi da 21″. Per quanto riguarda la carrozzeria, l’autore di questo render immagina che con l’ausilio di splendide colorazioni e tonalità metallizzate verrebbe ulteriormente valorizzata la linea del modello, rendendolo ancora più accattivante.

Naturalmente questa nuova Alfa Romeo Giulia Coupé è destinata a rimanere un sogno in quanto il biscione ha detto chiaramente che nei prossimi anni per aumentare vendite e quote di mercato punterà forte su SUV e crossover cosa che chiedono gli stessi clienti di tutto il mondo come evidenziato dal CEO Santo Ficili. L’ipotesi in questione però meritava di essere mostrata essendo indubbiamente molto suggestiva.