Stellantis e FINN annunciano importante accordo in Germania

Stellantis e la piattaforma indipendente di abbonamenti auto FINN hanno stipulato un accordo quadro per l’anno in corso 2025 in Germania. Nell’ambito di questo accordo, FINN ha già ordinato inizialmente 5.300 veicoli di diversi marchi Stellantis. FINN amplia così ulteriormente la partnership con uno dei suoi più solidi partner di flotta fin dalla fondazione dell’azienda.

Importante accordo quadro tra Stellantis e FINN con una fornitura iniziale di 5.300 veicoli a partire da maggio 2025

Stellantis e FINN possono ora vantare una partnership quinquennale. Dal lancio di FINN, sono stati sottoscritti decine di migliaia di veicoli di tutti i marchi Stellantis, a testimonianza della continua forte domanda da parte dei consumatori finali e dei clienti aziendali per i veicoli del Gruppo Stellantis e la sua ampia gamma di modelli. Con la conclusione dell’accordo quadro, Stellantis e FINN portano la loro collaborazione con numerosi marchi a un nuovo livello, offrendo ai propri clienti ancora più scelta.

I modelli sono disponibili con diverse tipologie di propulsione: dai classici motori a benzina ai veicoli ibridi e completamente elettrici. Un aspetto particolare della partnership: nuovi modelli come Opel Grandland e Opel Frontera sono già disponibili nell’abbonamento FINN Auto, quest’ultima anche nella versione completamente elettrica (consumo energetico Opel Frontera Electric: 18,2-18,5 kWh/100 km; emissioni di CO2: 0 g/km; classe di CO2 : A.*).

“Il modello di abbonamento FINN rende i veicoli di un’ampia gamma di marchi Stellantis accessibili a nuovi target group, in modo flessibile, semplice e digitale. Consideriamo questo un importante tassello per rendere la mobilità più accessibile e sostenibile. L’ampliamento della partnership è un logico passo successivo per entrambe le parti”, afferma Florian Huettl, Amministratore Delegato di Stellantis Germania e CEO di Opel & Vauxhall.

Paul Nobis, Senior Vice President Fleet di FINN, aggiunge: “Stellantis è stata per noi un partner solido fin dall’inizio. La stretta collaborazione e il portafoglio diversificato di marchi aggiungono un valore reale alla nostra piattaforma e, di conseguenza, ai nostri clienti. Grazie all’elevato numero di veicoli, garantiamo un rifornimento continuo ai nostri clienti, inclusi gli ultimi modelli Stellantis. Non vediamo l’ora di ampliare ulteriormente la partnership nei prossimi mesi e di offrire una gamma Stellantis ancora più ampia e completa.”