Lancia Aurelia B24S Convertibile all’asta per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025

Fra le auto messe all’asta durante l’ormai prossimo Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, in programma per il mese di maggio, ci sarà una splendida Lancia Aurelia B24 S Convertibile del 1958. La scoperta della casa torinese non mancherà di suscitare un forte interesse nel mondo del collezionismo, per le sue doti storiche ed estetiche. Ovviamente, trattandosi di un oggetto di alta qualità, il sogno dell’acquisto potrà essere accarezzato solo da chi se la passa meglio sul piano economico.

Le stime della vigilia, che si spingono fino a 250 mila euro, danno un’idea della selezione che si verrà a creare. Simili cifre, per quanto non stellari in senso assoluto nel mondo delle aste, sono appannaggio di pochi. Agli altri resta la possibilità di sognare. La vendita di questa vettura sarà curata dagli specialisti di Broad Arrow Auctions, cui è stato conferito mandato dal venditore. Si tratta di uno dei 521 esemplari della specie costruiti fra il 1956 e il 1958.

La Lancia Aurelia B24 S Convertibile offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti appartiene da quasi quattro decenni alla stessa famiglia, che l’ha gestita con cura e attenzione. Splendidamente restaurata, si concede agli sguardi con linee da antologia, felicemente valorizzate dal colore rosso scelto per vestire la sua carrozzeria. La capote è nera, come gli interni in pelle.

Una Lancia che è un capolavoro italiano

Foto Broad Arrow Auctions

Accompagnata da un Certificato d’Origine Lancia, questa vettura (telaio numero 1673) è una vera delizia per gli occhi. Il merito dello splendore stilistico va ascritto alla magia creativa di Pinin Farina, che seppe produrre un gioco volumetrico ammaliante, scritto con linee sensuali e intriganti, in grado di entrare nel cuore dalla porta principale. L’esemplare messo all’asta fu completato il 7 agosto 1958, con esterni grigi e abitacolo in pelle rossa. Risale al 1986 il trasferimento in California e l’ingresso nella famiglia dell’attuale proprietario.

Tra il 1987 e il 1996, questa Lancia Aurelia B24 S Convertibile è stata sottoposta a un restauro completo, che ha incluso la riverniciatura nella sua attuale configurazione esterna rossa. Gli interni vennero abbinati, guadagnando la tinta nera. In tempi più recenti, la vettura ora in vendita ha ricevuto un importante tagliando, datato marzo 2024. Come riporta la scheda illustrativa del lotto, l’ampio fascicolo storico che la accompagna include una carta d’identità FIVA e un documento DEUVET tedesco.

Sebbene entrambi i documenti non siano più aggiornati, la loro precedente emissione suggerisce che il rinnovo della certificazione per futuri eventi automobilistici storici potrebbe non essere troppo complessa, ma meglio chiedere alla casa d’aste e agli specialisti prima dello shopping. Ricordiamo che la Lancia Aurelia B24 S Convertibile, nacque con la seconda serie del modello B24 scoperto, facendo seguito alla Spider. Nella nuova veste perse lo splendido parabrezza superpanoramico di quest’ultima. Sotto il cofano anteriore pulsa un motore V6 da 2.451 centimetri cubi di cilindrata, con un potenza massima vicina ai 120 cavalli. Quanto basta per superare i 175 km/h di punta velocistica, col vento che accarezza i capelli.

Foto Broad Arrow Auctions

Fonte | Broad Arrow Auctions