Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este: atteso all’asta un esemplare coupé del 1950

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Alfa Romeo riprese la produzione di auto proseguendo con l’ultimo sviluppo della sua linea pre-bellica: l’Alfa Romeo 6C 2500. Questo modello, introdotto nel 1939, si distingueva per un motore di circa 2.5 litri di cilindrata e per la versione Super Sport, che disponeva di un telaio accorciato di 2700 mm e di un sistema di aspirazione con tre carburatori.

Carrozzeria Touring realizzò le sportive chiuse con la tecnica Superleggera, ovvero saldando un corpo in alluminio a un telaio di tubi di piccolo diametro. Pinin Farina, invece, completò un numero di auto scoperte.

Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este: sarebbero stati realizzati non più di 36 esemplari

Nel 1949, Touring acquisì un telaio Super Sport e lo rivestì con una versione più elaborata del design coupé che comprendeva una piccola coda affusolata, dei bordi arrotondati lungo i pannelli laterali, delle linee di cintura più piatte che partivano dagli archi delle ruote, dei finestrini posteriori secondari che aprivano l’abitacolo lussuoso e delle linee decorative del cofano che partivano dalla zona dei fari antinebbia e curvavano verso i montanti A.

Quest’auto fu mostrata con grande successo al Concorso Internazionale d’Eleganza a Como del 1949 (conosciuto oggi come Concorso d’Eleganza Villa d’Este sul Lago di Como), vincendo il Gran Premio Referendum (il premio del pubblico).

Incoraggiato dalla popolarità del design, il marchio di Arese approvò una breve serie di ulteriori auto inserite nella sequenza dei telai Super Sport. Questi modelli sono divenuti noti come Villa d’Este.

Si ritiene che non siano stati prodotti più di 36 esemplari in totale, inclusi pochi modelli aperti, mentre è stata prodotta fino alla fine del ciclo di produzione del modello all’inizio del 1952. Ogni esemplare costruito a mano presenta caratteristiche uniche, conferendo ad ogni auto un carattere di unicità.

Oggi, l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este è generalmente considerata come la versione più desiderabile del celebre modello post-bellico del costruttore milanese, unendo prestazioni meccaniche, interni lussuosi e design esterno elegante.

La vettura attesa all’asta tramite RM Sotheby’s

Il telaio n°915914 sarà proposto all’asta il mese prossimo da RM Sotheby’s e si stima una vendita compresa tra 750.000 e 850.000 euro. È stata restaurata da artigiani italiani ed è un esemplare particolarmente attraente. Ci sarà anche una 8C 2300 Cabriolet con carrozzeria Figoni del 1933.

Secondo le ricerche dell’esperto del marchio Angelo Tito Anselmi, l’auto fu consegnata nel 1951 a Kosta G.m.b.H. ad Amburgo, un’azienda tedesca che inizialmente ne acquisì almeno altri due esemplari. Negli anni ’60, l’auto fu esportata negli Stati Uniti e trasformata in una macchina da drag race da un collezionista del Texas, con l’installazione di un motore Corvette e di terminali di scarico laterali.

Nel 2009, questa 6C 2500 SS Villa d’Este fu scoperta in Georgia da un rivenditore del Connecticut, che la acquistò subito. Nel 2013, l’auto fu venduta a Guy Berryman, il bassista dei Coldplay. Berryman ha avviato un restauro completo, affidando l’auto a un rispettato specialista italiano.

L’Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Villa d’Este è stata poi acquistata dal venditore nel 2019 e restituita in Italia per ulteriori lavori di restauro da Rizza Classic a Roma. Questo lavoro ha incluso principalmente la reinstallazione del motore originale. La carrozzeria è stata rifinita in nero mentre gli interni sono stati rifatti in verde, oltre ad essere state montate ruote a disco.

È importante notare che l’auto restaurata non è mai stata esposta negli Stati Uniti, il che suggerisce che una carriera di successo nei concorsi americani potrebbe attendere il prossimo proprietario. Inoltre, questa 6C 2500 Super Sport Villa d’Este è idonea per essere guidata in alcuni degli eventi più esclusivi al mondo o può essere orgogliosamente esposta nei vari concorsi d’eleganza di tutto il mondo.