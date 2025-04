Fiat Grande Panda ibrida: ecco come si comporta in strada nel video di TerzoGarage

Fiat Grande Panda ibrida è sicuramente la versione che suscita più curiosità tra coloro che stanno pensando di acquistare il nuovo modello di Fiat i cui ordini si sono aperti lo scorso 28 gennaio in tutta Europa. Si tratta infatti della versione entry level con prezzi che partono da 18.900 euro e che sicuramente venderà di più rispetto all’elettrica che comunque è altrettanto interessante partendo da 24.900 euro.

Ecco come si comporta in strada la nuova Fiat Grande Panda ibrida

A proposito di Fiat Grande Panda ibrida, oggi vi vogliamo mostrare una video recensione del canale di YouTube TerzoGarage che ha provato su strada la vettura come si evince dal video che vi proponiamo qui sotto pubblicato ad inizio mese. Questa versione del modello è dotata di motore termico da 1.2 litri, 3 cilindri e catena di distribuzione e un motore elettrico integrato nel cambio automatico doppia frizione a sei rapporti.

Secondo quanto riportato da TerzoGarage la vettura si è rivelata “ben bilanciata, vivace nella risposta e maneggevole”, offrendo un’esperienza di guida piacevole e coinvolgente. Questo anche grazie all’assenza del pacco batterie, che nella variante elettrica contribuisce ad aumentare in modo significativo il peso complessivo del veicolo, penalizzando leggermente l’agilità. Lo scatto 0-100 in 10 secondi, il freno pronto e lo sterzo capace di dare buona direzionalità sono sicuramente tra le carateristiche migliori di questa versione di Fiat Grande Panda.

Va ricordato che questo modello parte da un prezzo di 18.900 euro nella configurazione base denominata POP, una versione che ha sollevato alcune polemiche: sebbene il prezzo sia identico a quello applicato sul mercato francese, la dotazione risulta più scarna, generando perplessità tra gli osservatori e i potenziali acquirenti. Siamo sicuri che questa auto regalerà non poche soddisfazioni a Fiat che punta a conquistare nuove quote di mercato, oltre a fungere da base per una futura gamma di auto tra cui spiccheranno la nuova Fiat Pandissima in arrivo la prossima estate e la futura Panda Fastback che invece vedremo nel corso del 2026.