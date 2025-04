Nuova Alfa Romeo Stelvio 2025: il design del nuovo SUV potrebbe essere proprio così

Nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 è ormai a pochi mesi dal suo debutto. Entro fine anno la seconda generazione del modello di segmento D infatti sarà svelata dalla casa automobilistica del Biscione. Qualcuno ipotizza che un’anteprima del modello possa avvenire già il prossimo 24 giugno giorno in cui Alfa Romeo festeggia i suoi 115 anni, ma al momento non vi sono ancora conferme ufficiali. L’unica certezza ora come ora è che il debutto di certo avverrà entro fine anno come confermato dal CEO di Alfa Romeo Santo Ficili in persona.

Ecco l’ultima ipotesi dal web sul design della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025

A proposito di quello che sarà il design della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 nelle ultime ore stanno facendo discutere e non poco i brevetti emersi sul web che mostrano quello che potrebbe essere lo stile definitivo del SUV anche se qualcuno pensa che qualche piccola modifica alla fine fine possa esserci stata nel frattempo. Sulla base di questi brevetti ma anche delle recenti foto spia del prototipo camuffato avvistato in fase di test in Svezia dal web è emerso un nuovo render nelle scorse ore.

Si tratta di un’opera del creatore digitale e designer automobilistico Avarvarii che pensa possa essere questo grosso modo lo stile della prossima novità prevista per la gamma della casa automobilistica del biscione. Questo a nostro giudizio tra i render pubblicati fin qui forse è quello che si avvicina di più a quello che sarà il vero stile del SUV che verrà prodotto a Cassino su piattaforma STLA Large a partire dal prossimo anno.

L’interpretazione grafica realizzata da Avarvarii, visibile su questa pagina, si presenta come un’ipotesi stilistica particolarmente credibile e ben curata. L’attenzione ai dettagli risulta evidente e contribuisce a rendere il progetto estremamente convincente agli occhi degli appassionati. Tra gli aspetti che colpiscono maggiormente spicca lo scudo frontale, dove campeggia la scritta Alfa Romeo, riproposta seguendo il linguaggio stilistico di Alfa Romeo Junior. Questo tocco, unito alla cura complessiva delle proporzioni e delle linee, dona all’insieme una forte sensazione di realismo e mantiene viva l’identità storica del marchio, pur proiettandola verso un’interpretazione moderna ed equilibrata.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 sarà basata sulla piattaforma STLA Large, che è alla base anche dell’ultima Dodge Charger e della Jeep Wagoneer S elettrica, ed è progettata per gestire propulsori elettrici, ibridi e a combustione interna. Questa piattaforma significa anche che la Stelvio probabilmente crescerà leggermente rispetto alla sua lunghezza attuale di 475 cm, poiché la piattaforma STLA Large è progettata per ospitare veicoli lunghi tra 476 e 510 cm.

Alfa Romeo ha confermato ufficialmente che la Stelvio sarà disponibile con un sistema di propulsione elettrico e uno ibrido, anche se la casa automobilistica non ha specificato se si tratterà di un ibrido plug-in o di una più tradizionale configurazione benzina-elettrica.

Sappiamo che la piattaforma STLA Large è compatibile con il motore sei cilindri in linea biturbo Hurricane, che si unirà alla gamma Charger entro la fine dell’anno. Non ci sorprenderebbe se questo motore da 3,0 litri, che sviluppa fino a 550 cavalli, facesse parte di un sistema ibrido in un futuro modello. Sembra possibile inoltre la conferma del V6 della versione top di gamma Quadrifoglio forse con qualche tipo di elettrificazione. Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 è considerato un modello fondamentale per la futura crescita di Alfa Romeo che da poco ha iniziato un nuovo corso che sembra promettere molto bene con il lancio di Alfa Romeo Junior che pare aver iniziato la sua carriera commerciale nel migliore dei modi.

La speranza ovviamente è che anche la nuova Stelvio prosegua sulla stessa scia facendo bene anche in mercati molto importanti e difficili come quello degli Stati Uniti. Cosa ovviamente non facile ma che sarà realizzabile lanciando sul mercato modelli con le giuste caratteristiche cosa che il biscione vuole fare oltre che con la nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 anche con le future Alfa Romeo Giulia e E-Jet che riporterà la casa milanese dopo molti anni nel segmento E del mercato auto premium per dare serio filo da torcere a rivali del calibro di Audi, BMW e Mercedes e non solo.