Fiat Professional: al via l’E-roadshow in Repubblica Ceca

Oggi 28 aprile 2025 avrà inizio in Repubblica Ceca l’E-roadshow di Fiat Professional, durante il quale verrà presentata ai clienti la gamma completa di veicoli elettrici Fiat Professional. I nuovi modelli Ducato, Doblò e Scudo presentano nuove motorizzazioni elettriche, un design modernizzato e soluzioni innovative e ricercate. Il roadshow si svolge in collaborazione con la rete di concessionari autorizzati Fiat Professional e si articola in due fasi: primavera e autunno.

Il roadshow farà tappa presso ogni concessionario per un’intera settimana, in modo che gli interessati abbiano a disposizione un intervallo di tempo sufficientemente ampio per la loro eventuale visita alla concessionaria prescelta. Durante il roadshow, gli interessati avranno l’opportunità di saperne di più sui modelli elettrici, di approfittare dell’offerta di test drive e di confrontarsi con personale qualificato su questioni pratiche riguardanti l’uso, l’efficienza e l’integrazione di una flotta elettrificata nella loro attività.

Ulteriori informazioni sull’E-roadshow di Fiat Professional sono disponibili sui siti web appositi. Attraverso questi siti web, gli interessati possono anche prenotare in anticipo un test drive presso un concessionario autorizzato selezionato.

Il nuovo E-Ducato, sviluppato da FIAT Professional, è il fiore all’occhiello della nuova gamma modelli e offre una trazione elettrica senza compromessi. La nuova batteria da 110 kWh garantisce ottime prestazioni di guida a zero emissioni grazie a un’autonomia di 424 km (WLTP). Anche il sistema di ricarica è completamente nuovo: consente di ricaricare la batteria all’80% in soli 55 minuti. Grazie alla nuova architettura elettrica, l’E-Ducato dispone anche di un’ampia gamma di nuovi sistemi di assistenza.

Multifunzionale, spazioso e flessibile, il nuovo E-Doblò offre connettività e tecnologie avanzate che aiutano i clienti ad affrontare con efficacia le sfide lavorative quotidiane. La versione elettrica potenziata offre ora un’autonomia impressionante di oltre 340 km nel ciclo combinato WLTP e la ricarica rapida, che consente di ricaricare l’80% della capacità della batteria in soli 30 minuti. Per consumi ancora maggiori, l’E-Doblò può essere dotato anche di pompa di calore.

Il nuovo E-Scudo di Fiat Professional conserva intatte le caratteristiche di robustezza, versatilità e piacere di guida che lo hanno reso un punto di riferimento tra i professionisti. Ma ora è dotato di un design migliorato, maggiore efficienza, connettività all’avanguardia e sistemi di assistenza più avanzati. La nuova E-Scudo è un’auto moderna e inarrestabile grazie alla sua trazione completamente elettrica, che offre la migliore autonomia della sua categoria (fino a 352 km nel ciclo combinato WLTP), pur essendo più potente e complessivamente più piacevole da guidare.