Fiat 600 Hybrid, quanto consuma davvero il crossover nei percorsi dentro e fuori città

Realizzata sulla stessa base tecnica della CMP di Stellantis, la piattaforma che dà vita a modelli come Alfa Romeo Junior, DS 3, Jeep Avenger, Opel Mokka e Peugeot 2008, la Fiat 600 Hybrid condivide con essi anche parte della meccanica.

Come le sue “cugine”, la 600 Hybrid è disponibile in versione mild hybrid, con un motore 1.2 turbo benzina tre cilindri da 110 CV complessivi, oppure in variante 100% elettrica da 156 CV e oltre 400 km di autonomia dichiarata.

L’ibrido, decisamente più interessante per il mercato italiano attuale. Il cuore pulsante della 600 Hybrid è il noto 1.2 PureTech, un tre cilindri da 1.199 cc che in passato ha sofferto di problemi legati alla cinghia a bagno d’olio. Problemi superati su questo modello grazie all’adozione di una catena tradizionale. Il motore termico sviluppa 100 CV e 205 Nm di coppia, aiutato da un motore elettrico alimentato da una batteria di circa 0,5 kWh.

Il sistema consente di spegnere il termico in condizioni favorevoli, affidandosi all’elettrico. Di serie troviamo anche un cambio automatico a 6 rapporti con unità elettrica integrata. Abbiamo provato l’allestimento top di gamma, La Prima, che include dettagli come cerchi in lega da 18 pollici, fari full LED, sedili in similpelle avorio con funzione massaggio e riscaldamento, vetri oscurati, navigatore, ricarica wireless per smartphone e ADAS di secondo livello, a un prezzo di listino di 31.450 euro.

La maneggevolezza della nuova Fiat 600 è favorita dalle dimensioni compatte e dal buon raggio di sterzata, mentre il supporto elettrico regala una guida fluida soprattutto in città. Quanto ai consumi reali, la media registrata è di 16,9 km/l su 1.490 km. In ambito urbano si attestano attorno ai 15 km/l, mentre in extraurbano, mantenendo velocità moderate, si può toccare il record di 23,2 km/l. In autostrada, invece, i dati scendono: circa 14 km/l a 130 km/h, fino a 20 km/l a 100 km/h.

La Fiat 600 Hybrid si dimostra quindi una valida alternativa nel segmento, ideale per chi cerca efficienza e comfort senza rinunciare alla praticità di un mild hybrid.