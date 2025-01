DS Automobiles lancia le DS 3, DS 4 e DS 7 Édition France

Con i nuovi modelli speciali della “Édition France”, DS Automobiles sottolinea il suo legame con la Francia, profondamente radicato nel DNA del Marchio. DS 3, DS 4 e DS 7 Édition France sono un elegante omaggio alla cultura francese e alla metropoli unica di Parigi. Ispirati alla capitale della Francia, i nuovi modelli in edizione limitata presentano accenti dorati evidenziati da una tinta nera. Questo gioco di colori strizza l’occhio all’atmosfera della Parigi notturna.

DS 3 Édition France, DS 4 Édition France e DS 7 Édition France offrono un equipaggiamento completo

I nuovi modelli in edizione limitata DS 3, DS 4 e DS 7 si basano sul rispettivo livello di equipaggiamento Pallas. Le differenze principali risiedono negli interni notevolmente migliorati, con i quali DS Automobiles sottolinea la propria competenza nella gestione di materiali particolarmente pregiati. L’attenzione è puntata su accenti dorati e Alcantara nera, che conferiscono ai nuovi modelli DS 3 Édition France, DS 4 Édition France e DS 7 Édition France un ambiente decisamente esclusivo.

Rispetto alla variante di equipaggiamento Pallas, la nuova DS 3 Édition France offre caratteristiche tecnologiche aggiuntive e accenti visivi specifici. Grazie al sistema di accesso e avviamento del motore senza chiave ( Proximity Keyless ), le porte si sbloccano automaticamente non appena la chiave di accensione si avvicina al veicolo. Al contrario, la DS 3 Édition France si chiude da sola quando si estrae la chiave dal veicolo. I sistemi elettronici di assistenza alla guida sono integrati dal sistema “Vision 360”, con telecamere digitali anteriori e posteriori, assistente angolo cieco e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

La nuova DS 3 Édition France è disponibile nei colori esterni Bianco Polare, Grigio Artense, Grigio Cristallo, Nero Perla Nera, Rosso Diva e Night Flight. Gli accenti visivi includono una doppia linea dorata sotto i finestrini laterali, coprimozzi dorati, un badge “Édition France” con una bandiera francese su sfondo dorato e un 3 dorato come denominazione del tipo sul portellone. Il rivestimento interno è realizzato in Alcantara® nera, in contrasto con un rivestimento del tetto chiaro. I rivestimenti dei sedili sono realizzati con una combinazione di tessuto nero e Alcantara®. I sedili anteriori riscaldati aumentano il comfort a bordo.

Il nuovo modello speciale è disponibile come DS 3 Hybrid 136 Édition France e come DS 3 E-Tense Édition France. La DS 3 E-Tense Édition France ad alimentazione puramente elettrica impressiona con un’autonomia fino a 404 chilometri. Il motore a benzina da 100 kW (136 CV) garantisce una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 . La tecnologia ibrida consente di effettuare fino al 50% di tutti i viaggi con la sola trazione elettrica nel traffico cittadino puro.

La nuova DS 4 Édition France si distingue dagli altri modelli della serie grazie, tra l’altro, alla doppia linea dorata sotto i finestrini laterali, al logo DS cromato sulla griglia del radiatore e al 4 color oro come modello nome sul cofano del bagagliaio. L’equipaggiamento di serie comprende anche cerchi in lega leggera da 19 pollici nel design LIMA con coprimozzi dorati, ricarica wireless per smartphone e sedili anteriori multipli regolabili elettricamente. I rivestimenti dei sedili sono realizzati in Alcantara nera. Le porte sono rivestite in tessuto nel colore nero basalto in combinazione con Alcantara® e DS Canvas, il rivestimento del tetto è mantenuto leggero. I colori disponibili per la scocca sono bianco madreperla, grigio platino, grigio cristallo, nero perla nera e night flight.

La nuova versione in edizione limitata della DS 4 è disponibile con tre varianti di propulsione. La nuova versione in edizione limitata della DS 4 è disponibile con tre varianti di propulsione. DS 4 Hybrid 136 Édition France combina un motore a benzina da 100 kW (136 CV) con un motore elettrico di supporto. La guida puramente elettrica è possibile su brevi distanze, fino alla metà della distanza percorsa nel puro traffico cittadino. La DS 4 ibrida plug-in 225 Édition France copre fino a 62 chilometri in modalità puramente elettrica. Nel traffico cittadino puro, il nuovo modello può percorrere fino a 71 chilometri senza emissioni. La nuova DS 4 Blue HDI 130 Édition France ha un turbodiesel da 96 kW (131 CV) sotto il cofano.

La nuova DS 7 Édition France si posiziona inoltre al di sopra della variante di equipaggiamento Pallas standard con ulteriori dettagli tecnici e accenti visivi. Questi includono, ad esempio, il portellone posteriore “Handsfree” controllato da sensori e il sistema “Vision 360” con la migliore visibilità a 360 gradi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il volante è rivestito in pelle traforata con cuciture decorative in rosso carminio e oro, la copertura dell’airbag è in pelle nera basalto. I sedili e le finiture degli interni sono rivestiti in Alcantara nera, con aggiunta di tela DS Canvas. Il rivestimento del tetto è scuro.

I colori di carrozzeria disponibili per la nuova DS 7 Édition France sono blu zaffiro, grigio cristallo, grigio titanio e nero perla nera. Il look esclusivo è assicurato dalle doppie linee dorate sotto i finestrini laterali, dai coprimozzi dorati, dalla targhetta “Édition France” con bandiera francese su sfondo dorato sul coperchio del motore e dal numero 7 dorato come denominazione del tipo sul portellone.

Il nuovo modello in edizione limitata è offerto con tre opzioni di motore. La DS 7 ibrida plug-in 225 Édition France può percorrere fino a 65 chilometri in modalità puramente elettrica. Nel traffico cittadino puro sono possibili fino a 80 chilometri senza emissioni. La nuova DS 7 ibrida plug-in AWD 300 Édition France accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi grazie alla trazione integrale. L’autonomia puramente elettrica è di 63 chilometri, nel traffico cittadino fino a 81 chilometri. La nuova DS 7 Blue HDI 130 Édition France è alimentata da un motore turbodiesel da 96 kW (131 CV).

Il lancio della nuova edizione limitata di DS 3, DS 4 e DS 7 è accompagnato da una campagna pubblicitaria appositamente sviluppata dal titolo “Forgiata nell’Eleganza”. Per onorare l’eredità francese di DS Automobiles, il film fonde oggetti che simboleggiano l’essenza della vita francese. I rispettivi numeri di modello sono realizzati con questa lega preziosa. DS 3, DS 4 e DS 7 Édition France riflettono la raffinatezza e il prestigio della Francia.