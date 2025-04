Alfa Romeo Junior è il “Miglior SUV compatto dell’anno” secondo gli utenti di Coches.net

Alfa Romeo Junior si è aggiudicata il premio di “Miglior SUV compatto” venduto in Spagna, in base alle opinioni di 150.000 utenti della piattaforma di mobilità Coches.net. Gli internauti ne hanno elogiato sia il design dinamico, che fonde elementi profondamente radicati nella tradizione “Alfa” con caratteristiche provenienti dal mondo dei SUV, sia l’ampia gamma di motorizzazioni elettrificate, studiate per offrire le migliori prestazioni su tutti i terreni, in particolare sulle strade delle grandi città.

Gli utenti della piattaforma di mobilità Coches.net apprezzano molto il design e le prestazioni di Alfa Romeo Junior

Con l’Alfa Romeo Junior, il marchio propone un modello che incarna l’essenza del Biscione, con richiami estetici ai grandi miti della sua storia e il ritorno in un segmento, quello delle compatte, in cui ha giocato un ruolo da protagonista. Dimostra inoltre che elettrificazione, sostenibilità e spirito sportivo in Alfa Romeo sono pienamente compatibili.

Questo modello dirompente ridefinisce gli standard della sua categoria e reinterpreta gli stilemi del brand. L’attuale Alfa Romeo Junior è l’erede di miti come le diverse generazioni della Giuletta o l’audace MiTo del 2008 e presenta tutto il DNA sportivo ed estetico del “Biscione”, con elementi come il quadro strumenti “a cannocchiale” e il frontale ispirato ai modelli classici del marchio, che non prevede né la calandra triangolare, con griglia che riporta il nome del marchio, né una reinterpretazione del trilobo. I tre fari a LED su ciascun lato della griglia sono un omaggio alle auto sportive come l’Alfa Romeo SZ e la Brera. Il suo nome vanta una lunga e fortunata storia all’interno del marchio, a partire dall’Alfa Romeo GT 1300 Junior del 1966.

Nelle sue dimensioni compatte, 4173 mm di lunghezza e 1535 mm di altezza, l’Alfa Romeo Junior concentra tutto il DNA sportivo del marchio. Presenta il rapporto di sterzo più diretto della sua categoria e incorpora caratteristiche quali un differenziale autobloccante meccanico, passaruota allargati con barre stabilizzatrici anteriori e posteriori esclusive, sospensioni sportive e un impianto frenante con caratteristiche dinamiche. Questo impegno per l’emozione e le sensazioni forti non è in contrasto con il comfort o la praticità, con nuove funzionalità che semplificano la vita di tutti i giorni, come l’Alfa Romeo Cable Organizer.

La sua gamma ibrida offre 136 CV e consente di guidare in modalità “zero emissioni” sulla maggior parte dei percorsi urbani. Esiste anche una versione dotata dell’esclusiva tecnologia di trazione integrale Q4. Per quanto riguarda le versioni elettriche, sono disponibili in due motorizzazioni con batteria da 54 kWh. Il primo sviluppa 156 CV e offre un’autonomia di 410 km. Al vertice della gamma per prestazioni, la Junior Veloce eroga 280 CV ed è completamente elettrica. È in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e di superare i 200 km/h.

Oltre a questi numeri impressionanti, l’Alfa Romeo Junior vanta interni spaziosi e confortevoli, un diametro di sterzata agile e il bagagliaio più capiente della sua categoria, con oltre 400 litri. Si distingue per i dettagli e le finiture artigianali, nonché per le tecnologie all’avanguardia. È dotato delle più recenti innovazioni in fatto di connettività. È dotato di un’interfaccia intuitiva che consente al conducente di rimanere connesso senza distrazioni. Incorpora un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale generativa, ChatGPT. Le funzioni di assistenza alla guida garantiscono un’esperienza sicura, trasformando ogni viaggio in un’avventura piacevole.