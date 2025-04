Fiat Grande Panda: l’impennata degli ordini potrebbe rallentare le consegne

Fiat Grande Panda si sta rivelando un grande successo commerciale. Gli ordini continuano ad aumentare giorno dopo giorno in tutta Europa e la fabbrica di Kragujevac in Serbia fatica a tenere il passo. Non a caso nelle scorse settimane vi abbiamo scritto che alcuni dipendenti degli stabilimenti Stellantis di Melfi e Modena sono stati inviati in Serbia per dare man forte alla produzione. Ovviamente questo gran successo potrebbe provocare dei rallentamenti nelle consegne delle unità del modello per chi le ha già ordinate.

Si allungano i tempi di consegna per Fiat Grande Panda a causa del gran successo del modello?

Si spera naturalmente che i tempi di consegna non si allunghino troppo e che chi ha già ordinato la sua Fiat Grande Panda possa riceverla in tempi “normali”. Come vi abbiamo già scritto nei giorni scorsi, la produzione attuale del modello di Fiat in Serbia si aggira tra gli 80 e i 100 veicoli al giorno, ben lontani dalle 500 unità giornaliere previste da Stellantis. Di conseguenza, a fine marzo solo pochissime unità erano state consegnate. Se per chi ha già ordinato il suo modello la consegna dovrebbe avvenire entro l’estate, per chi ordina adesso i tempi saranno più dilatati. Si parla di agosto per la versione elettrica e addirittura di novembre per quella ibrida. Questo a causa di una carenza di cambi eDCT necessari.

Fiat Grande Panda è stata presentata lo scorso 11 luglio mentre gli ordini in Europa si sono aperti lo scorso 28 gennaio. La versione ibrida parte da 18.900 euro al netto di promozione mentre quella completamente elettrica da 24.900 euro. Ricordiamo che si vocifera del possibile arrivo di una versione 4X4 e di una elettrica low cost da meno di 20 mila euro ma con soli 200 km di autonomia. Sembra invece assai difficile possa arrivare anche una versione Abarth come si era invece vociferato lo scorso anno.