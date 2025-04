Nuova Alfa Romeo MiTo: immaginata in stile coupé subcompatta premium a due porte

Nuova Alfa Romeo MiTo al momento non è tra le auto previste per la futura gamma della casa milanese. Contrariamente a quanto ipotizzato in passato infatti sarà Alfa Romeo Junior l’unica vettura presente nel segmento B. Nonostante ciò di tanto in tanto la voce di un possibile ritorno di MiTo trapela sul web e qualcuno pensa bene di farci pure un render per vedere quale sarebbe il design di questo ipotetico modello. E’ questo il caso della creazione digitale che vi mostriamo in questo articolo opera di TDA Automotive.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo MiTo

Il creatore digitale su Instagram ha analizzato i modelli più recenti e futuri del marchio italiano, nonché le voci secondo cui la nuova Alfa Romeo MiTo potrebbe essere riportata in vita, e ha creato uno splendido modello con effetti speciali in CGI. L’auto in questione è una seducente coupé subcompatta premium a due porte con una fascia anteriore simile a quella della Giulia e un aspetto molto muscoloso. Presenta il tradizionale design della griglia del marchio, affiancato da una coppia di fari a goccia con luci diurne integrate, due ampie prese d’aria laterali nel paraurti, una coppia di prese d’aria verticali ai lati e un cofano motore dal look sportivo.

Tra gli elementi stilistici di rilievo spiccano i parafanghi anteriori, che combinano eleganza e forza, e le spalle ampie, che conferiscono alla carrozzeria un aspetto solido e dinamico. Questo concept digitale, che immagina un possibile ritorno della nuova Alfa Romeo MiTo, adotta maniglie delle porte tradizionali e una linea del tetto leggermente discendente sul retro, suggerendo un profilo sportivo ma armonioso. Peccato non poter osservare anche il posteriore del modello, visto che il designer si è fermato prima, limitandosi a completare il progetto con i classici cerchi Alfa e una verniciatura rossa distintiva.

Di solito, a questo punto, ci si concentrerebbe su eventuali indiscrezioni riguardo a una nuova Alfa Romeo MiTo. Tuttavia, osservando più da vicino il parabrezza, si intravede anche parte dell’abitacolo: sono visibili due sedili sportivi con poggiatesta integrato. Non è chiaro se l’auto mantenga una configurazione 2+2 o se si tratti di una vera due posti, anche se l’ipotesi più plausibile resta la prima. L’ipotetica nuova Alfa Romeo MiTo potrebbe essere basata sulla piattaforma STLA Small, che la legherebbe alla Opel Corsa-e e alla Peugeot e-208. Altri invece sostengono che in caso di ritorno, che però non è assolutamente confermat, potrebbe effettivamente utilizzare la struttura STLA Small della Fiat 500.