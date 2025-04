Ferrari e la cinese Leapmotor sarebbero in trattative per lo sviluppo di un’auto elettrica

Secondo quanto dichiarato a Reuters dal capo di Leapmotor, Zhu Jiangming, attualmente sarebbero in corso delle trattative tra Ferrari e il costruttore cinese per lo sviluppo congiunto di un nuovo modello. A quanto pare la casa automobilistica del cavallino rampante sarebbe interessata a utilizzare la piattaforma elettrica di Leapmotor per progettare le sue future auto. La notizia sorprende e non poco. Sembra davvero inverosimile che il cavallino rampante possa usare una piattaforma di Leapmotor considerati gli standard della Ferrari, che non hanno nulla a che vedere con quelli dei marchi generalisti.

Il CEO di Leapmotor ha accennato ad una trattativa con Ferrari per lo sviluppo di una futura auto elettrica

Secondo quanto riportato da Automotive News, il CEO della Ferrari Benedetto Vigna ha visitato gli stabilimenti della Leapmotor a febbraio, ma non ci sono ancora state informazioni ufficiali da parte della Ferrari in merito a una possibile collaborazione. Forse la collaborazione in questione potrebbe riguardare solo alcune parti molto specifiche, ma anche se le catene del valore dell’auto elettrica impongono molto spesso ai costruttori europei di utilizzare un certo numero di componenti di origine cinese (in particolare nelle batterie), è difficile immaginare Ferrari come un semplice cliente di Leapmotor.

Certamente l’aumento di capitale e la partnership instaurata da Stellantis (i cui attuali amministratori sono coinvolti anche nella gestione della Ferrari) probabilmente semplificano una possibile collaborazione tra le due entità. In verità Leapmotor si distingue per un aspetto particolarmente attraente che potrebbe interessare molti marchi europei: la sua architettura software. È notevolmente fluida e intuitiva nell’uso.

Inoltre, include un sistema di guida assistita altamente avanzato, capace di gestire autonomamente i cambi di corsia in autostrada, compresi i sorpassi, senza necessità di intervento da parte del conducente. Magari è proprio questo ad interessare al cavallino rampante. Ad ogni modo resta da vedere se nelle prossime ore la notizia sarà confermata o smentita.

Ferrari porta avanti da tempo il progetto della sua prima auto elettrica, conosciuta come “Elettrica”. Secondo le indiscrezioni, si tratterà di un modello esclusivo, prodotto in serie molto limitata e con debutto ufficiale previsto per il 9 ottobre. Lo sviluppo è ormai in fase avanzata in tutte le aree del veicolo. Parallelamente, la casa di Maranello continua a perfezionare le proprie tecnologie ibride, come dimostra la 296 GTB, la supercar ibrida plug-in introdotta nel 2021.

Per il momento un portavoce di Leapmotor ha preferito non commentare le parole del suo CEO. Ricordiamo infine che sempre nel corso della medesima intervista Zhu Jiangming, ha inoltre annunciato che il suo marchio fornirà la piattaforma per auto elettriche al marchio di lusso Hongqi del gruppo FAW. E lì, ovviamente, sembra molto meno difficile crederci.