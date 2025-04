Fiat è il marchio ufficiale dei pick-up ad Agrishow 2025

Fiat sarà presente alla 30a edizione di Agrishow, che si terrà dal 28 aprile al 2 maggio a Ribeirão Preto (SP) in Brasile. Il marchio torinese, leader di mercato nel paese da quattro anni, ha ricevuto in questa edizione il sigillo Official Pickup e porterà in fiera il suo portfolio completo di pick-up, con modelli che rispondono alle più diverse esigenze del mondo agricolo.

Ad Agrishow 2025 in Brasile Fiat è Official Pickup della manifestazione

All’evento sarà esposta la famiglia dei pick-up Fiat, tra cui lo Strada, leader assoluto delle vendite, il Toro, che di recente si è arricchito del motore 2.2 turbodiesel, che lo ha reso più potente e parsimonioso, e il Titano, un modello in crescita nel suo segmento.

Oltre ai pick-up, il brand porterà in fiera anche altri modelli che hanno la versatilità e le prestazioni proprie del DNA Fiat, come Argo, Mobi, Pulse e Fastback Abarth, Fastback Hybrid, e ancora i modelli commerciali Ducato, Scudo e Fiorino, che garantiscono al brand una quota di mercato superiore al 32 per cento in questa categoria. In totale durante l’evento saranno esposti 21 veicoli.

Durante la fiera, i visitatori potranno conoscere da vicino e provare su strada diverse versioni di Strada, Toro e Titano, i pick-up ufficiali dell’evento che offrono prestazioni, capacità fuoristrada e affidabilità. Per gli appassionati del brand, lo store Fiat Wear sarà presente con diversi accessori ufficiali. Questa è una delle fiere agricole più grandi al mondo e la più grande fiera agricola del Brasile. Su una superficie di 520 mila m², la fiera riunirà più di 800 marchi espositori, tra cui aziende nazionali e internazionali.