Fiat Tipo: ecco fino a quando l’auto continuerà ad essere prodotta

Fiat Tipo è giunta ormai alla fine della sua carriera. Nelle scorse settimane vi abbiamo mostrato alcune interessanti promozioni pensate per chi intende acquistare questo veicolo prima che sia troppo tardi. Infatti la fine della sua produzione è ormai vicina. Se fino a qualche tempo fa sapevamo solo che la fine della produzione di Tipo sarebbe avvenuta ad un certo punto del 2025, adesso abbiamo le idee più chiare su quella che sarà la data precisa d’addio della vettura che nella gamma della casa torinese sarà rimpiazzata dalla nuova Fiat Pandissima, che conosceremo questa estate e dalla futura Fiat Panda Fastback, che invece vedremo nel corso del prossimo anno.

Il 31 dicembre 2025 stop definitivo alla produzione di Fiat Tipo in Turchia

Notizie provenienti dalla Turchia, paese che ospita la produzione di Fiat Tipo, dicono che la produzione del modello presso gli stabilimenti Tofas di Bursa andrà avanti fino a fine anno. Dunque sarà il 31 dicembre 2025 l’ultimo giorno in cui, salvo ulteriori proroghe sarà prodotta la vettura di segmento C di Fiat, che tanto bene ha fatto sul mercato nell’ultimo decennio. Oltre che in Italia, dove spesso l’auto si è piazzata al vertice della sua categoria, si segnala la sua grande popolarità in Turchia dove per molti anni è stata l’auto più venduta in assoluto. In quel paese però Tipo si chiama Fiat Egea.

È stato raggiunto un accordo per la sottoscrizione di un protocollo di modifica riguardante l’estensione del periodo di produzione del modello Fiat Egea, noto anche come Fiat Tipo, da parte dello stabilimento Tofaş. Secondo quanto stabilito, la produzione e la conseguente esportazione del veicolo proseguiranno regolarmente fino alla data del 31 dicembre 2025, consentendo così al modello di restare sul mercato per un ulteriore anno e mezzo.

Attualmente, in Italia, la Fiat Tipo è disponibile in pronta consegna attraverso la rete ufficiale (fiat.it) in tre varianti di carrozzeria: berlina a 4 porte, hatchback a 5 porte e station wagon. In particolare, la versione a 4 porte è equipaggiata con il motore 1.6 diesel ed è proposta in offerta promozionale con un prezzo di partenza fissato a 16.200 euro, rendendola una delle opzioni più accessibili nel suo segmento.