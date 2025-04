Una Ferrari Daytona SP3 unica, per un cliente speciale molto noto sui social

In uno dei suoi appostamenti davanti agli impianti produttivi di Maranello, il “solito” Varryx è riuscito a “beccare” una Ferrari Daytona SP3 con specifiche molto particolari. Potrete ammirarla in alcuni fotogrammi del suo video più recente, che la mostra nelle fasi di collaudo finale, a ridosso della consegna. Anche se il filmato passa in rassegna diverse vetture del marchio emiliano, è lei a destare la maggiore dose di curiosità. Già in passato si era vista qualche grafica della sua configurazione, pubblicata sui social dall’acquirente. Oggi possiamo ammirarla nella veste reale, “sporcata” solo da qualche protezione usata per i test.

Questa Ferrari Daytona SP3 ha una carrozzeria in Verde Pallido e la parte bassa dello specchio di coda in tinta nera. È l’unica trattata in questo modo, per soddisfare una specifica richiesta del committente. A voi il giudizio sul risultato estetico. L’auto finirà presto nel garage di “PowerslideLover”, noto pseudonimo di un grande collezionista di auto del “cavallino rampante“, che possiede una quantità incredibile di tesori di Maranello, custoditi non solo in forma statica. I suoi video super virali lo mostrano spesso al volante dei suoi gioielli a quattro ruote, durante l’azione, gestita con perizia di guida da manuale.

Immagino il divertimento che potrà concedersi, con le sue grandi doti di pilotaggio, a bordo di un’auto straordinaria come la Ferrari Daytona SP3. Con lui al volante, ogni molecola d’asfalto rischia di essere scissa in atomi e poi in particelle elementari: protoni, neutroni ed elettroni. Il tutto condito da funambolismi spettacolari. Sono certo che presto, in pista, il fortunato owner metterà alla frusta il nuovo acquisto e…che acquisto!

La Ferrari Daytona SP3 è una supercar straordinaria. Si offre allo sguardo con linee incantevoli. I suoi volumi plastici e scultorei evocano le alchimie espressive della mitica 330 P4, ma in modo completamente diverso. Lo specchio di coda si lega anche alla 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina. Dopo le Monza SP1 ed SP2, questa creatura scrive il terzo atto della Serie Icona, una famiglia di vetture limited edition che celebrano i modelli più carismatici del passato.

Qui l’eccellenza è di casa, anche sul piano ingegneristico. Sotto il cofano posteriore trova accoglienza un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, con 840 cavalli al servizio del piacere. Come scritto in altre circostanze, con questo cuore la scuola endotermica tocca il suo diapason. La magia del 12 cilindri emiliano è unica, anche in termini sonori. Il dipanarsi delle note rende ancora più soave l’azione di questo vulcano energetico, che inebria i sensi, con scariche di adrenalina uniche.

Le prestazioni, anche se di riferimento, narrano solo in parte la qualità dell’esperienza sensoriale. Alla Ferrari Daytona SP3 bastano 2.85 secondi per raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo. L’accelerazione continua feroce anche dopo, tanto è vero che dopo 7.4 secondi i 200 km/h sono già un ricordo. La velocità massima si inoltra nel territorio dei 340 km/h. Numeri strepitosi, ma che non riescono a comunicare l’inimitabile piacere vissuto a bordo. A voi il video dell’esemplare destinato a “PowerslideLover”. Per non distrarvi con altro, vi portiamo subito ai fotogrammi delle brevi riprese di questa creatura, ma vi consigliamo di guardare il filmato nella sua interezza, perché c’è tanta bella roba da vedere.