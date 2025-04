Ferrari Purosangue è ancora più bella in versione berlina

Ferrari Purosangue è stato il primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante. Sebbene inizialmente accolto con qualche scetticismo, a causa del fatto di non essere una classica super car, la vettura si è subito rivelata come un successo commerciale strepitoso conquistando critica e pubblico. Non sorprende dunque che sul web spesso e volentieri ci sia chi prova ad ipotizzare nuove versioni di questo modello dando spazio alla propria fantasia.

Ecco come sarebbe in versione berlina a quattro porte il SUV Ferrari Purosangue

Questo è quanto accaduto con il render che vi mostriamo in questo nostro articolo realizzato da The Sketch Monkey su Instagram che ha immaginato come sarebbe Ferrari Purosangue con una carrozzeria più aerodinamica e bassa come quella di una berlina a quattro porte. L’accoglienza da parte dei fan della casa di Maranello a questa ipotesi virtuale è stata per lo più positiva: alcuni hanno commentato che una vettura di questo tipo potrebbe facilmente sostituire la Maserati Quattroporte per chiunque cerchi una berlina sportiva di lusso italiana, e altri hanno sostenuto che la Ferrari non avrebbe mai dovuto produrre un SUV in primo luogo ma che invece avrebbe dovuto direttamente realizzare un’auto di questo tipo.

Se non altro, Ferrari potrebbe prendere spunto da questa ipotesi per pensare in futuro di espandere il nome Purosangue creando una vera e propria famiglia di auto. Questo in quanto la berlina immaginata da TheSketchMonkey indubbiamente ha un aspetto abbastanza bello da attirare l’attenzione, e potrebbero anche essere realizzati altri stili di carrozzeria con lo stesso design coach door e il potente V12 da 715 cavalli sotto il cofano.

Al momento però sembrano altri i piani della casa automobilistica del cavallino rampante impegnata coi preparativi per il lancio della prima Ferrari elettrica che sarà svelata il prossimo 9 ottobre e che a quanto pare avrà proprio le sembianze di un SUV.