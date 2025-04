Nuova Alfa Romeo Stelvio: l’aggiunta del motore V6 la causa del ritardo nella produzione?

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà presentata nel corso del 2025. Al momento una data certa non vi è. Inizialmente si diceva che il SUV di seconda generazione sarebbe stato rivelato nel corso della primavera. Poi si è parlato del 24 giugno, giorno in cui Alfa Romeo festeggia il suo 115esimo compleanno. Adesso invece pare più probabile una presentazione verso fine anno anche se una prima anticipazione il prossimo 24 giugno non è da escludere. Non si tratterebbe però di una vera e propria presentazione completa ma forse delle prime immagini senza veli.

L’introduzione del motore V6 è alla base dei ritardi nel lancio della nuova Alfa Romeo Stelvio?

Ad ogni modo ci si interroga sui motivi di questo spostamento del lancio e anche della produzione della nuova Alfa Romeo Stelvio. Infatti da Cassino nei giorni scorsi è giunta la notizia secondo cui la produzione del nuovo modello non inizierà nello stabilimento laziale di Stellantis prima della metà del prossimo anno. Secondo alcuni il motivo di questo spostamento starebbe nella decisione recente di portare sul mercato un modello con una gamma di motori variegata e non comprendente solo ed esclusivamente versioni elettriche ma anche qualche variante termica.

Tra queste potrebbe esserci spazio anche per il motore V6 utilizzato attualmente nella versione top di gamma Quadrifoglio che potrebbe essere elettrificato in qualche maniera. Potrebbe essere proprio l’introduzione di questo motore nella futura gamma del SUV uno dei motivi che hanno fatto posticipare il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio. Questo almeno secondo qualcuno. Altri invece pensano che la colpa dei ritardi sia legata a qualche problema di software come del resto accaduto di recente con altre auto del gruppo Stellantis. La verità ovviamente non la conosciamo anche se a nostro avviso la possibilità che l’implementazione di nuovi motori termici abbia fatto slittare il lancio sembra essere la più plausibile.

Le recenti immagini dei prototipi ancora camuffati hanno già lasciato trapelare diversi dettagli stilistici interessanti: la nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 adotterà un design ispirato ai SUV coupé, caratterizzato da forme più fluide e proporzioni nettamente più scolpite rispetto al modello attuale. Le linee appaiono tese e dinamiche, con una carrozzeria che punta a sottolineare sportività ed eleganza.

Il frontale sarà uno degli elementi più distintivi, dominato dal classico scudetto Alfa Romeo, ora riprogettato con un taglio più affilato e moderno, molto simile a quello visto sulla nuova Junior. Ai lati spiccheranno fari a LED sottili, accompagnati da una firma luminosa orizzontale che attraversa l’intera calandra, mentre i proiettori principali saranno probabilmente integrati più in basso nella carrozzeria, quasi nascosti alla vista, per conferire al muso un aspetto più minimalista e contemporaneo.

Lateralmente, la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà dotato di maniglie a scomparsa, una cintura alta e marcate nervature lungo le fiancate. Il posteriore, infine, proporrà un lunotto molto inclinato e nuovi gruppi ottici a LED dalla forma diamantata, coerenti con i teaser ufficiali del 2024, anche se non è ancora certo se sarà mantenuta la cornice luminosa a tutta larghezza.