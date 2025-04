Fiat Panda Camper: ecco cosa sappiamo su design, motori prezzi e dimensioni

In futuro la famiglia di Fiat Panda, dopo la Grande Panda, la Pandissima, la Panda Fastback e la Panda pickup, dovrebbe accogliere anche un camper attualmente senza nome e soprannominato semplicemente Fiat Panda Camper. Questo modello dovrebbe arrivare non prima del 2028. Anche questo modello sarà realizzato sulla piattaforma Smart car di Stellantis e dovrebbe avere dunque una dimensione non superiore ai 4,5 metri.

Ecco come potrebbe apparire il design di una futura Fiat Panda Camper

La prima Fiat Panda, presentata nel lontano 1980, offriva già un’idea di questo tipo che ovviamenta era un qualcosa di geniale per quei tempi: la possibilità di reclinare completamente i sedili anteriori e, grazie alla combinazione con il divano posteriore, trasformare l’interno dell’auto in un letto matrimoniale. Una soluzione semplice ma ingegnosa, perfetta per gli amanti delle gite fuori porta o per i campeggiatori occasionali in cerca di flessibilità e comfort anche senza attrezzature specifiche.

Oggi Fiat rilancia questa idea e porta questo concetto a un livello superiore, introducendo la Fiat Panda Camper. Presentata lo scorso anno come concept, sarà senza dubbio una delle versioni più sorprendenti e originali mai realizzate del celebre modello. Si tratterà infatti di un vero e proprio veicolo camperizzato, pensato per l’avventura e la vita all’aria aperta, dotato di soluzioni pratiche e intelligenti. Secondo il CEO di Fiat Olivier Francois, questa nuova interpretazione rappresenterà l’evoluzione autentica della Panda del 1980, mantenendone intatte versatilità e semplicità.

Al momento non si sa molto di questo modello ma si pensa che la gamma dei motori sarà più o meno la stessa delle altre vetture che faranno parte della famiglia Panda. Anche i prezzi dovrebbero essere in linea con il resto della gamma. Quindi insomma si tratterà di un veicolo dal rapporto qualità prezzo sicuramente molto interessante.

A proposito della futura Fiat Panda Camper, qui vi mostriamo un recente render del designer automobilistico e creatore digitale Kleber Silva che immagina così il design definitivo di questo futuro modello che di sicuro arricchirà la gamma della principale casa automobilistica italiana con un qualcosa di assolutamente inedito.