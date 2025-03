Nuova Fiat 500 ibrida: a Mirafiori la produzione salirà a 130.000 auto

Il responsabile europeo di Stellantis Jean Philippe Imparato nelle scorse ore ha detto che la produzione della nuova Fiat 500 ibrida a Mirafiori partirà a novembre. Il francese ha anche detto che grazie a questa vettura la produzione di auto nella fabbrica piemontese di Stellantis salirà a 130 mila unità. Imparato ha fatto queste dichiarazioni durante il convegno sul futuro dell’automotive, organizzato da Forza Italia al Museo dell’Automobile.

Secondo Imparato con la nuova Fiat 500 ibrida oltre 130.000 auto saranno prodotte a Mirafiori ogni anno

Imparato ha dichiarato: “A novembre, verrà lanciata la nuova Fiat 500 ibrida presso lo stabilimento di Mirafiori, dove la produzione raggiungerà le 130.000 unità. Questo rappresenta una soluzione cruciale per le sfide operative dello stabilimento, con l’obiettivo di garantire stabilità occupazionale e evitare periodi prolungati di cassa integrazione per i lavoratori”.

“Negli Stati Uniti dobbiamo muoverci rapidamente: il nostro team locale è già al lavoro per individuare strategie che possano mitigare l’impatto dei dazi sul nostro business. Queste misure non influenzeranno solo il mercato americano, ma avranno ripercussioni anche sulla componentistica europea, con particolare attenzione all’industria italiana. Crediamo in un commercio che sia libero, equo e stabile, elementi essenziali per garantire solidità al settore automobilistico. Per quanto riguarda il rinvio delle sanzioni da parte dell’UE, rappresenta certamente una boccata d’ossigeno, ma non una soluzione definitiva. È solo un primo passo e la strada per risolvere il problema è ancora lunga”.

La nuova Fiat 500 ibrida dunque sarà l’auto che rilancerà il sito produttivo di Stellantis che ha vissuto un 2024 molto difficile a causa del calo della domanda per la Fiat 500e e per le auto di Maserati. La versione ibrida che dovrebbe costare meno di 20 mila euro esteticamente parlando sarà in tutto e per tutto uguale alla Fiat 500e.

Le principali novità le avremo sotto alla carrozzeria grazie alla presenza del sistema ibrido. Questo disporrà del motore a benzina 3 cilindri 1.0 da 71 cavalli. Da qualche settimana a Mirafiori sono partiti i lavori per adeguare le linee dello stabilimento alla produzione del nuovo modello.