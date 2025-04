Nuova Dodge Charger: un render in stile SRT Hellcat

La Dodge Charger Daytona EV, come già riferito in diverse altre circostanze, non ha raccolto il successo ipotizzato dai vertici aziendali. L’accoglienza della clientela è stata fredda, come le emozioni trasmesse da una motorizzazione 100% elettrica, specie se applicata a una muscle car.

Ora la casa statunitense cerca di correre ai ripari, con il futuro lancio di una versione alimentata da un 6 cilindri in linea sovralimentato. Secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe neppure da escludere, più avanti nel tempo, l’arrivo di un cuore Hemi V8, più intonato alla tradizione. Nel frattempo cresce l’attesa.

Sicuramente la versione endotermica, a prescindere dal frazionamento, avrà un’appetibilità nettamente maggiore per lo specifico target di utenza. In vista del suo arrivo, Abimelec Design ci delizia con alcuni rendering su un possibile allestimento nel segno della sportività della variante ICE.

Abimelec Design

Lo slancio creativo ha preso forma pensando soprattutto a una nuova Dodge Charger ad 8 cilindri, che prende in prestito lo spirito della SRT Hellcat, portandolo verso livelli più alti di esuberanza estetica. Anche se la maggior parte dei pannelli della carrozzeria sono quelli del modello di serie, gli interventi eseguiti sul corpo grafico, con le appendici aggiunte e con altri tocchi, conferiscono un aspetto molto più aggressivo rispetto alla versione standard.

Il tuning widebody studiato dall’autore del render punta a solleticare l’interesse degli acquirenti più tradizionalisti, che hanno costruito la reputazione di questa vettura. Le credenziali per riuscire nell’impresa ci sarebbero tutte. Non si può escludere che il costruttore americano prenda spunto da questo lavoro, ma è più probabile che sarà il comparto dell’after market a trarne input ispirativi.

Un allestimento endotermico e visivamente più sportivo potrebbe cambiare il sentimento verso la nuova Dodge Charger che, nella versione elettrica, non ha entusiasmato il mondo, costringendo i manager del marchio d’oltreoceano a sviluppare l’alternativa a scoppio, non prevista inizialmente nei piani aziendali.

Abimelec Design

Il rendering odierno mostra come, con i classici pistoni e cilindri e i giusti accorgimenti estetici, questa vettura potrebbe trasformarsi in una muscle car davvero accattivante. Le modifiche apportate non sono tantissime sul piano numerico, ma risultano molto incisive. Nel frontale compare un vistoso spoiler a labbro allungato, mentre il cofano con doppi snorkel guadagna un carattere da SRT Hellcat.

I passaruota svasati, di ampie dimensioni, allargano visivamente l’auto, rendendola molto più aggressiva, anche se a costo di una minore eleganza. Nello specchio di coda spunta un grande spoiler sul portellone e un diffusore da supercar. Ovviamente non mancano i quattro terminali di scarico, che testimoniano la presenza sotto il cofano anteriore del cuore giusto.

I grandi cerchi in lega aftermarket e l’altezza da terra notevolmente ridotta completano il pacchetto. Possiamo dire che il talentuoso designer è riuscito ad interpretare efficacemente i gusti degli amanti delle muscle car più vitaminizzate, con un’opera degna delle loro aspettative. La targa “Hemi” scelta per questa visione stilistica, su base Dodge Charger, è molto esplicativa sulle ambizioni del modello così configurato.

Fonte | Carscoops