Nuova Lancia Delta: con il suo debutto affermazione completa per il brand?

Nuova Lancia Delta sarà il terzo modello del nuovo corso di Lancia a debuttare sul mercato. Il suo arrivo originariamente previsto nel 2028 dovrebbe essere stato posticipato agli inizi del 2029. Questo almeno secondo quanto aveva dichiarato nelle scorse settimane il numero uno del brand piemontese di Stellantis, l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Nuova Lancia Delta dunque arriverà dopo la nuova Lancia Ypsilon che ha debuttato nel 2024 e dopo la nuova Lancia Gamma che invece vedremo il prossimo anno. La futura ammiraglia di Lancia sarà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. Non sappiamo invece ancora quale sarà il luogo di produzione della nuova Delta, che dovrebbe nascere sempre su piattaforma STLA Medium, anche se a dire il vero nei mesi scorsi era circolata una voce secondo cui l’auto alla fine sarebbe potuta essere realizzata su piattaforma STLA Small. Al momento però queste voci non trovano conferme.

Ovviamente sono in tanti ad attendere con trepidazione l’arrivo sul mercato della nuova Lancia Delta che secondo Luca Napolitano rimarrà fedele a se stessa con uno stile muscolare, sportivo e geometrico. L’auto che inizialmente doveva essere solo elettrica quasi certamente avrà anche versioni termiche come il resto della gamma Lancia. La lunghezza dovrebbe essere tra i 4,4 metri e i 4,5 metri. Originariamente l’auto avrebbe dovuto avere una cugina di Alfa Romeo una sorta di nuova Giulietta ma al momento questo progetto sembra essere in stand by. Questo dato che il biscione ha deciso di puntare per il momento su quello che i clienti di tutto il mondo desiderano: SUV e crossover.

Una strada diversa sembra aver intrapreso invece Lancia che non avrà un vero e proprio SUV in gamma. La vettura che più si avvicinerà ad un SUV sarà la Gamma ma comunque non si tratterà di un vero e proprio crossover. Tornando alla nuova Lancia Delta sono in tanti a pensare che la completa affermazione del brand si possa realizzare solo quando l’auto sarà finalmente una realtà. Del resto si tratta del modello di Lancia più atteso da tutti. Avrà caratteristiche uniche e anche una versione HF che probabilmente riporterà il brand nel WRC. Con Questo veicolo dunque Lancia potrà finalmente dire la sua nel segmento premium del mercato auto.