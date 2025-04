Stellantis il 16 aprile ha prodotto il suo Ram 1500 numero 2 milioni

Il marchio Ram ha messo a segno un altro traguardo importante della sua storia con lo stabilimento di assemblaggio Sterling Heights (SHAP) di Stellantis che ha assemblato il suo duemilionesimo Ram 1500 il 16 aprile. Il pick-up è un Ram 1500 RHO Flame Red del 2025. Svelato nel 2024, il 1500 RHO amplia la gamma di pick-up sportivi fuoristrada del marchio, che comprende già Warlock e Rebel, tutti e tre assemblati presso lo SHAP.

Un Ram 1500 RHO rosso fiamma è il duemilionesimo esemplare prodotto nello stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights

“Lo stabilimento di assemblaggio Sterling Heights è una struttura fondamentale nel nostro perimetro produttivo, con la difficile responsabilità di assemblare il Ram 1500, un modello disponibile in 10 allestimenti e migliaia di configurazioni”, ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram. “Consegnare le chiavi a quasi 2 milioni di clienti di Ram 1500 richiede un team forte, in quanto stiamo avviando un’aggressivo ritmo di produzione per il marchio Ram”.

Il traguardo dei due milioni di esemplari arriva circa sei mesi dopo che lo stabilimento ha celebrato il suo 40° anniversario come struttura di proprietà di Stellantis. Nel 2016, l’azienda annunciò che SHAP sarebbe stata convertita da stabilimento di assemblaggio di automobili a stabilimento di assemblaggio di pickup per produrre il Ram 1500. Nel marzo 2018, il primo Ram 1500 uscì dalla linea di produzione come modello 2019. Sette anni dopo, lo stabilimento ha raggiunto il traguardo dei 2 milioni di unità.

“Non molto tempo fa, il futuro di SHAP era incerto, quindi questo è un risultato straordinario e sono molto orgoglioso di questa forza lavoro per la sua resilienza e dedizione”, ha dichiarato Chuck Padden, direttore dello stabilimento SHAP. “Abbiamo molto da aspettarci mentre iniziamo a costruire il Ram 1500 con una gamma di opzioni di propulsione, offrendo libertà di scelta ai nostri clienti”.

In qualità di sede principale per la produzione del Ram 1500, l’azienda ha recentemente investito 235,5 milioni di dollari nello stabilimento alla periferia di Detroit per produrre il nuovissimo 1500 Ramcharger ad autonomia estesa, nonché il primo pickup leggero elettrico a batteria dell’azienda, il Ram 1500 REV. Lo scorso anno, Stellantis ha avviato la transizione alla prossima generazione di prodotti basati sulle sue piattaforme multi-energia, progettate per offrire una varietà di opzioni di propulsione, tra cui combustione interna, ibride ed elettriche. Il modello di Ram si è aggiudicato il prestigioso premio MotorTrend Truck of the Year, il settimo riconoscimento che Ram ottiene.