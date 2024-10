Stellantis annuncia altri licenziamenti a Sterling Heights Assembly

Stellantis licenzierà ulteriori 42 rappresentanti sindacali a tempo pieno presso lo stabilimento di Sterling Heights (SHAP) a partire da lunedì 7 ottobre 2024. La decisione è stata comunicata tramite una lettera inviata dalla United Auto Workers (UAW) Local 1700 ai propri membri, evidenziando un eccesso di personale nella struttura. I lavoratori coinvolti sono stati già informati e riceveranno una chiamata automatica con ulteriori dettagli.

“Questa notizia è straziante e, con la direzione che Stellantis sta prendendo attualmente, potremmo trovarci di fronte a più licenziamenti nell’immediato futuro”, si legge nella lettera. “Le nostre preghiere sono rivolte a tutti coloro che sono stati colpiti. Contattate immediatamente il vostro rappresentante dei benefit per spiegare a quali benefit avete diritto e come fare per riceverli”.

Quest’ultimo giro di licenziamenti porta il numero totale di iscritti al sindacato in licenziamento a tempo indeterminato presso Sterling Heights a 56. Il sindacato ha riconosciuto che i licenziamenti non erano inaspettati, sottolineando l’attuale strategia operativa di Stellantis. “La direzione è stata costretta a fornire numeri precisi per supportare l’affermazione secondo cui 42 iscritti al sindacato a tempo pieno devono essere licenziati a tempo indeterminato a causa della sovrappopolazione dell’impianto”, ha spiegato la lettera. Il sindacato ha anche fatto riferimento alle procedure contrattuali per i licenziamenti, osservando che il processo è stato seguito come delineato nel libro Plant Management and Production (PM&P).

Lo Sterling Heights Assembly Plant (SHAP) vanta una storia ricca e significativa. Costruito nel 1953 come stabilimento di motori a reazione, fu inizialmente gestito dall’esercito americano come Michigan Ordinance Missile Plant. Durante la Guerra Fredda, Chrysler fu incaricata di produrre i missili Redstone e Jupiter. Negli anni ’80, Volkswagen trasformò la struttura in un impianto automobilistico, e nel 1983 Chrysler acquistò lo stabilimento.

Nel corso degli anni, Sterling Heights ha ospitato la produzione di numerosi veicoli iconici dei marchi Chrysler, Dodge e Ram. La produzione automobilistica iniziò nel 1984 con la Chrysler LeBaron GTS e la Dodge Lancer, seguite da modelli come la Dodge Shadow e la Plymouth Sundance. Successivamente, lo stabilimento produsse la Chrysler Sebring e la Dodge Avenger. Dal 2018, SHAP è il centro di produzione del popolare pick-up Ram 1500 (DT), attualmente il veicolo più venduto dell’azienda.