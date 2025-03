DS N°8: al via gli ordini in Italia

Negli showroom esclusivi DS in Italia è possibile ordinare la DS N°8, il nuovo modello di punta completamente elettrico della casa automobilistica francese. Prodotto nello stabilimento di Melfi, Italia, la DS N°8 rappresenta il primo D-SUV di grandi dimensioni del marchio, inaugurando una nuova era con un design moderno, una qualità costruttiva eccezionale e un innovativo sistema di denominazione. Presentata al Salone di Bruxelles e recentemente al DS Store di Milano, questa vettura segna un passo avanti nella trasformazione elettrica di DS, posizionandosi nel segmento premium D-SUV in Italia, che mostra una crescente adozione di veicoli elettrici.

Il listino prezzi parte da 58.900 € per la DS N°8 PALLAS FWD 230 CV e raggiunge i 74,540 € per la top di gamma

Con un’autonomia fino a 750 km e prestazioni avanzate, la DS N°8 è progettata per clienti sofisticati che cercano un’esperienza di guida sostenibile e all’avanguardia tecnologica. La DS N°8 è disponibile negli allestimenti Pallas ed Etoile, con tre motorizzazioni completamente elettriche: 230 CV, 245 CV e 350 CV, quest’ultima con doppio motore per trazione integrale. Il veicolo offre due opzioni di batteria: una da 74 kWh per la versione FWD 230 CV e una da 97,2 kWh per le varianti FWD Long Range 245 CV e AWD Long Range 350 CV.

I prezzi partono da 58.900 € per la versione Pallas FWD 230 CV, arrivando fino a 74.540 € per la top di gamma Etoile AWD Long Range 350 CV. La versione FWD Long Range 245 CV, con un’autonomia fino a 750 km, è proposta a un prezzo competitivo di 63.180 € e garantisce un’autonomia record di oltre 500 km in autostrada. È disponibile anche una promozione finanziaria tramite Stellantis Financial Services, con opzioni di pagamento mensile a partire da 600 € per i privati e 440 € per le aziende, offrendo flessibilità al termine del contratto.

Alessandra Mariani, Direttrice Marketing di DS Automobiles Italia, afferma: “Con la DS N°8, portiamo su strada l’eccellenza del savoir-faire francese arricchita da un tocco di orgoglio italiano. Questo modello rappresenta il perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica, design unico e prestazioni superiori, rispondendo alle esigenze di una clientela sofisticata e esigente. L’autonomia straordinaria e l’efficienza aerodinamica senza pari la posizionano come un punto di riferimento nel segmento dei D-SUV Premium full electric. DS N°8 non è solo un’automobile, ma il manifesto della nostra visione per il futuro della mobilità, offrendo un’esperienza di guida che è tanto sostenibile e tecnologicamente avanzata quanto emozionante e senza compromessi.”