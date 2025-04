Stellantis chiude Cassino fino al 5 maggio, stop anche a Melfi e cassa integrazione ad Atessa

Stellantis ha confermato una voce che era trapelata nelle scorse ore e cioè la chiusura fino al prossimo 5 maggio dello stabilimento di Cassino dove vengono prodotte Alfa Romeo Stelvio e Giulia oltre a Maserati Grecale. Stop anche a Melfi il 17 e 18 aprile per mancanza di componenti. Nel frattempo ad Atessa il gruppo automobilistico ha fatto sapere di voler ricorrere ad un nuovo periodo di cassa integrazione che interesserà fino a un massimo di 1.500 dipendenti dal 12 al 25 maggio 2025.

Stellantis ferma Cassino fino al 5 maggio: brutte notizie anche per gli stabilimenti di Melfi e di Atessa

I sindacati lamentano il forte calo della produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino a causa del calo della domanda per i modelli prodotti con il solo Stelvio che ancora tiene un po’. Nel primo trimestre la fabbrica laziale del gruppo automobilistico ha prodotto solo 4.655 unità, un dato che rappresenta una flessione negativa del -45,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Andrea Di Traglia segretario Frosinone-Latina della Fiom Cgil ha commentato in maniera molto negativa la notizia di questo ulteriore stop dicendo che la situazione sta diventando sempre più seria.

Tra l’altro è stato confermato che la produzione delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia a Cassino non inizierà prima del 2026. Al momento lo stabilimento di Stellantis lavora ad appena il 10% della sua capacità: si tratta di un vero e proprio record negativo. Per la produzione della nuova Stelvio si teme che si dovrà aspettare fino alla metà del prossimo anno. Questo significherebbe lo slittamento anche della presentazione del modello non prima della fine del 2025.

Per la nuova Giulia si dovrà aspettare ulteriori sei mesi, quindi questo significa che la produzione della berlina di seconda generazione non inizierà prima della fine del 2026 o addirittura agli inizi del 2027. Si dice che poi dal 2027 potrebbe arrivare anche un altro modello, molto probabilmente si tratterà della famosa Alfa Romeo E-Jet di cui si parla da tempo e che riporterà il biscione nel segmento E. Il problema per lo stabilimento Stellantis Cassino e i suoi dipendenti però sarà arrivarci al 2027.