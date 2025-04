Nuova Alfa Romeo Stelvio: con motore diesel e prezzo adeguato sarebbe il SUV della svolta per il Biscione

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un recente render del designer automobilistico Mirko del Prete, farà il suo debutto nel corso del 2025 forse in estate forse in autunno. Ancora una data certa non c’è. La seconda generazione del SUV, come si è intuito dalle recenti foto spia, cambierà molto rispetto alla versione normale. Non solo crescerà di dimensioni grazie alla piattaforma STLA Large ma avrà anche uno stile molto diverso quasi da SUV coupè con coda tronca, tetto spiovente, firma luminosa a V, scudetto chiuso, targa centrale e molti elementi di design in comune con Junior e nuova 33 Stradale.

Si spera di non rimpiangere la mancanza di un motore diesel nella gamma della nuova Alfa Romeo Stelvio

Nuova Alfa Romeo Stelvio avrà molti elementi in comune anche con la nuova Alfa Romeo Giulia che debutterà circa un anno dopo nel 2026 e che come anticipato dal CEO del biscione Santo Ficili avrà uno stile più vicino a quello di una fastback piuttosto che di una berlina sedan. Tornando a Stelvio di certo avrà in gamma versioni elettriche e versioni ibride. Anche il mitico motore V6 della Quadrifoglio potrebbe sopravvivere con qualche forma di ibridazione ma in proposito si attendono conferme ufficiali.

Quello che invece dovrebbe mancare di sicuro è una versione con motore diesel dato che la casa milanese ha deciso di adeguarsi alle normative europee per non incorrere in multe facendo a meno dei diesel e puntando solo ed esclusivamente su auto elettrificate. E’ però un vero peccato in quanto un’auto come la nuova Alfa Romeo Stelvio con uno stile così sportivo avrebbe fatto faville sul mercato nella versione con motore diesel ad un prezzo ragionevole. Speriamo che questa rinuncia non finisca per pregiudicare i risultati di vendita del modello che avrà un ruolo fondamentale nella crescita del brand che punta a diventare il marchio premium globale del gruppo Stellantis.