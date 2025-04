Alfa Romeo Stelvio 2025: ecco cosa avrà in comune con la 33 Stradale

Le recenti foto spia del prototipo camuffato di Alfa Romeo Stelvio 2025 hanno iniziato a fare luce su quelle che saranno le caratteristiche estetiche del nuovo SUV di segmento D che potrebbe essere svelato in estate come dicono alcuni oppure nell’ultima parte dell’anno come dicono altri. Abbiamo visto che il modello avrà molte cose in comune con Alfa Romeo Junior che del resto rappresenta una sorta di anticipazione di quello che sarà il design dei futuri modelli della casa automobilistica del Biscione.

Alfa Romeo Stelvio 2025 avrà almeno una cosa in comune con la nuova 33 Stradale

Ma abbiamo visto anche che Alfa Romeo Stelvio 2025 avrà qualcosa in comune anche con la recente Alfa Romeo 33 Stradale in edizione limitata realizzata dal programma “Bottega” di Alfa Romeo. Ci riferiamo naturalmente ad un dettaglio che non è passato inosservato e di cui vi abbiamo già parlato nei nostri precedenti articoli. Confrontando gli ultimi scatti della futura Alfa Romeo Stelvio con le immagini ufficiali della leggendaria 33 Stradale, emergono alcune evidenti somiglianze nel design dei fari anteriori.

Sebbene sia difficile stabilire con certezza quanto questa influenza si rifletterà nel design finale del SUV, è chiaro che Alfa Romeo sta cercando di trasferire una parte dell’aura e del fascino della sua supercar iconica nel prossimo Alfa Romeo Stelvio 2025. L’intenzione sembra essere quella di rendere il SUV non solo un’auto funzionale, ma anche un simbolo di eleganza e prestazioni, in perfetto stile Alfa Romeo.

Vedremo quali altri dettagli emergeranno a proposito dell’atteso modello. Per il momento sappiamo che crescerà leggermente di dimensioni e oltre a vari motori elettrici avrà anche qualche versione termica.