Maserati corre verso Maranello?

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che Stellantis ha incaricato la società di consulenza McKinsey di valutare i marchi Alfa Romeo e Maserati per capire cosa fare per il futuro. In seguito comunque Stellantis ha smentito di volersi privare di Maserati con alcune case automobilistiche cinesi che si sono dette disponibili a trattare in caso di cessione. Nel frattempo le indiscrezioni sul futuro della casa automobilistica di Maranello impazzano sul web.

Aumentano le voci secondo cui Maserati potrebbe essere ceduta da Stellantis a Ferrari

Ritorna in particolare in auge l’ipotesi secondo cui Maserati potrebbe finire in Ferrari dando luogo ad una sorta di polo del lusso. Sono in molti a pensare che la casa automobilistica del cavallino rampante possa effettivamente ridare vigore ad un marchio che vive uno dei momenti più difficili della sua storia con un crollo delle immatricolazioni nel 2024.

Questa possibilità aveva cominciato a circolare con insistenza lo scorso luglio, per poi essere prontamente smentita da Stellantis. Tuttavia, l’ipotesi è tornata prepotentemente alla ribalta in seguito all’incarico affidato alla società di consulenza McKinsey & Co. L’idea di uno spin-off di Maserati con destinazione Ferrari richiama alla mente, per molti osservatori, la storica decisione di separare il Cavallino Rampante da FCA, fortemente voluta da Sergio Marchionne: una scelta che si rivelò in seguito un autentico capolavoro sia dal punto di vista industriale che finanziario.

Maserati necessita di una profonda revisione delle sue strategie e della sua gamma con la Ferrari che potrebbe assorbirla facendola diventare una sorta di sua divisione per auto orietante al lusso stradale. In questo caso si punterebbe ad una riduzione dei volumi con la produzione che rimarrebbe in Italia con una strategia simile a quella di Bentley o Aston Martin. Vedremo nei prossimi mesi se questa ipotesi troverà conferma o se le valutazioni di Stellantis a proposito del marchio del tridente saranno diverse.