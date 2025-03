Nuova Lancia Delta: ciliegina sulla torta o canto del cigno?

Nuova Lancia Delta sarà la terza auto del nuovo corso di Lancia a debuttare dopo la nuova Lancia Ypsilon che ha fatto il suo debutto nel 2024 e la nuova Lancia Gamma che invece sarà presentata nel corso del 2026. Per quanto riguarda la futura Delta, si tratta di un’auto molto attesa da appassionati e addetti ai lavori curiosi di vedere come Lancia deciderà di riportare in vita un modello così iconico.

In che condizioni sarà Lancia nel 2029 anno in cui dovrebbe debuttare la nuova Lancia Delta?

L’arrivo della nuova Lancia Delta che inizialmente era previsto nel 2028 è stato spostato agli inizi del 2029 dal CEO di Lancia Luca Napolitano che lo ha confermato nel corso di una intervista rilasciata alcune settimane fa. Al momento non si sa molto di questa auto. Si dice che utilizzerà la piattaforma STLA Medium e che avrà una lunghezza di poco inferiore ai 4,5 metri. Qualcuno ipotizza che alla fine per la nuova Lancia Delta possa essere usata la STLA Small e che la sua produzione potrebbe avvenire a Pomigliano ma al momento sono solo chiacchere.

Quello che in questo momento desta un po’ di preoccupazione è il fatto che da molti Lancia viene indicato come uno dei marchi di cui Stellantis si potrebbe sbarazzare dopo un 2024 molto difficile a livello finanziario. Del resto la casa piemontese è rimasta ferma per molto tempo con un solo modello presente in un unico mercato: la Ypsilon in Italia. L’avvio delle vendite in Europa della nuova Ypsilon non sembrano andare come sperato. Del resto il nuovo modello è molto più costoso rispetto alla vecchia Ypsilon uscita di produzione. Questo ha creato un crollo delle vendite che sta facendo molto discutere.

A questo punto diventa fondamentale per Lancia fare bene con la nuova Lancia Gamma, futura ammiraglia del marchio che sarà prodotta a Melfi. Dal suo successo dipenderà molto del futuro del marchio. A questo punto ci si chiede se il debutto nel 2029 della nuova Lancia Delta, ammesso e non concesso che venga confermato, se possa essere la ciliegina sulla torta di una gamma nel frattempo rinnovato o una sorta di canto del cigno del marchio che in caso di insuccesso commerciale potrebbe dire addio pochi anni dopo.