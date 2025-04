Nuova Fiat 500 ibrida: in estate sarà mostrata per la prima volta e sapremo il prezzo

Nuova Fiat 500 ibrida è una delle due grosse novità della casa torinese per questo 2025 insieme alla nuova Fiat Pandissima che sarà svelata in estate con le vendite che si apriranno entro fine anno come anticipato dal CEO di Fiat Olivier Francois. Per quanto riguarda invece la 500 ibrida sappiamo solo che la produzione inizierà a novembre presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Non è ancora chiaro esattamente quando avverrà la sua presentazione. Tuttavia ipotizziamo che quasi certamente come per la Pandissima anche per lei possa essere luglio il mese giusto per una prima presentazione.

Il debutto della nuova Fiat 500 ibrida dovrebbe avvenire in estate forse insieme alla Pandissima

Come già accaduto in passato con altre auto Fiat potrebbe approfittare di qualche anniversario importante per presentare insieme entrambe le sue novità per questo 2025. Dal punto di vista del design la nuova Fiat 500 ibrida non offrirà nulla o quasi di diverso rispetto alla Fiat 500e. Le principali differenze le troveremo sotto la carrozzeria con il motore ibrido da 71 cavalli ed un prezzo di partenza che si preannuncia inferiore ai 20 mila euro. Il motore sarà il benzina 3 cilindri 1.0 affiancato da un motorino elettrico.

Questa vettura avrà un ruolo fondamentale per il rilancio dello stabilimento Stellantis di Mirafiori che come indicato dalla stessa Stellantis nelle scorse settimane grazie a questa auto mira a raggiungere e superare quota 130 mila unità prodotte all’anno molte delle quali saranno proprio le versioni ibride della city car della principale casa automobilistica italiana. Ovviamente in fase di presentazione è probabile che conosceremo anche il prezzo della vettura con le vendite che però si apriranno non prima del prossimo autunno.

Vedremo dunque a proposito della nuova Fiat 500 ibrida cos’altro emergerà nel corso delle prossime settimane e soprattuto se verrà confermato il mese di luglio come quello per la presentazione ufficiale del nuovo modello che per molti anni è destinato ad avere un ruolo centrale all’interno della gamma della casa automobilistica torinese.