Jeep celebra 10 anni di produzione in Brasile

Nel 2025, Jeep festeggia 10 anni di produzione a Goiana. Con una storia incredibile, negli ultimi 10 anni la casa americana ha scritto un nuovo capitolo, rivoluzionando il mercato nazionale e diventando protagonista e punto di riferimento nel segmento SUV.

Jeep celebra 10 anni di produzione nel polo industriale Stellantis di Goiana e pianifica diverse azioni nei prossimi mesi

Vale la pena ricordare che la storia della Jeep in Brasile ha origini molto antiche, a partire dalla fine degli anni ’40, con l’assemblaggio di unità CKD nel paese, passando per la produzione nello stabilimento Willys Overland a São Bernardo do Campo (SP) e anche a Jaboatão dos Guararapes, nel Pernambuco, negli anni ’50 e ’60. In altre parole, una storia incredibile, che continuerà a regalare tante avventure uniche ai clienti brasiliani.

Negli ultimi 10 anni, il ruolo di leadership di Jeep in Brasile è stato notevole. Nell’aprile 2015, sulle linee di produzione dello Stellantis Automotive Hub di Goiana è stata realizzata la Jeep Renegade, il primo modello ad essere prodotto in questa unità. Un’auto che ha rivoluzionato il mercato brasiliano e ha portato il segmento SUV a un altro livello, consolidandosi come esempio da seguire. Con una forte personalità, un design unico e altamente tecnologico, per non parlare delle sue capacità off-road, la Renegade ha segnato una svolta sul mercato e, poco dopo, è stata affiancata dalla Jeep Compass, un successo commerciale sin dal suo lancio nel 2016, e dalla Jeep Commander, il primo modello del marchio sviluppato in Brasile e un punto di riferimento in termini di raffinatezza, capacità 4×4 e tecnologia.

E durante questo periodo, oltre ai veicoli dotati delle leggendarie capacità 4×4, Jeep è stato il marchio che ha venduto più SUV in Brasile. Si tratta del doppio del volume di vendite di SUV rispetto al secondo posto negli ultimi 10 anni in Brasile. Considerando che da aprile 2015 a oggi, Jeep ha già venduto più di 1,1 milioni di SUV nel Paese. Ciò significa che Jeep è protagonista della crescita del segmento più grande del mercato attuale, quello dei SUV.

“Stiamo vivendo un momento davvero speciale, celebrando gli ultimi 10 anni di successi e consolidando Jeep come marchio di riferimento anche in Brasile. Questa campagna è una delle principali iniziative che intraprenderemo quest’anno per rafforzare il nostro ruolo di leader in Brasile e celebrare il perfetto legame tra il marchio, la natura del nostro Paese e i brasiliani. Avremo molte novità durante questo anno di celebrazioni e sono sicuro che i clienti e gli amanti di Jeep saranno entusiasti di ciò che stiamo preparando, perché di Jeep ce n’è una sola!”, ha commentato Hugo Domingues, Vicepresidente di Jeep per il Sud America.

E per celebrare questo anniversario, Jeep lancia oggi una campagna incredibile, con un filmato che rafforza la sua comunicazione con i brasiliani, poiché mette in risalto la natura esuberante del nostro Paese e le grandi potenzialità dei modelli Jeep, che consentono ai clienti del marchio di vivere avventure uniche. La nuova campagna Jeep ha come narratrice e protagonista Madre Natura, oltre ai SUV più desiderati sul mercato. Creata da Fbiz, la campagna rafforza il DNA del marchio e il suo legame ineguagliabile con i paesaggi e le avventure che solo il Brasile può offrire.

Seguendo il concetto “C’è una sola vita. C’è una sola Jeep”, il film invita il pubblico a esplorare i meravigliosi paesaggi del nostro Paese e a vivere momenti memorabili che solo le avventure in Brasile possono regalare a bordo dei SUV del marchio. Dall’alba nel Cerrado alle strade sabbiose che portano al mare, dalle cascate cristalline ai sentieri fangosi che mettono alla prova il coraggio, ogni scena dimostra che tutto ciò che Madre Natura ha creato ha uno scopo: essere vissuto intensamente con i modelli classici del marchio: Renegade, Compass, Commander, oltre alle storiche Wrangler e Gladiator.

E tutto questo in completa sintonia con i valori del brand nella sua essenza: libertà, avventura, passione e autenticità, con esperienze uniche in un’immersione nel nostro ambiente.

“Questa è una campagna forte e d’impatto per Jeep in Brasile, che celebra 10 anni di storia. Abbiamo lavorato a un video che esprimesse lo spirito del marchio e ad altre azioni mediatiche che amplieranno questa celebrazione al maggior numero possibile di persone. Con così tante Jeep prodotte nel corso della nostra storia, il marchio ha accompagnato clienti diversi in avventure diverse e vogliamo mostrare tutto questo legame in questa campagna”, afferma Alessandra Souza, Vicepresidente Marketing e Comunicazione del Brand di Stellantis per il Sud America.

Nel film, prodotto da Landia e diretto da Nina Torres, Madre Natura parla direttamente, evidenziando il suo magnifico lavoro. “Perché dovrei creare chilometri di spiagge se non fosse per farti sentire libero?” chiede, mentre un Rinnegato attraversa la sabbia verso il mare. “Non sarei chiamato Madre Natura se non avessi creato il Brasile per voi”, aggiunge, mentre vediamo la potenza dei modelli Jeep affrontare sentieri ed esplorare paesaggi mozzafiato.

Oltre al filmato principale e ad altri dedicati a ciascun modello del marchio, l’azione di comunicazione comprende la sponsorizzazione delle trasmissioni NBA e WSL, nonché delle partite di calcio su SporTV e del Brasileirão su Cazé TV. Degni di nota sono anche i media OOH, i media digitali e le azioni con gli influencer.