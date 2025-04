Fiat Grande Panda Hybrid e 600 Hybrid: al via gli ordini per la versione Business

FIAT ha appena annunciato l’apertura degli ordini per le nuove versioni Business di Fiat Grande Panda Hybrid e 600 Hybrid, due vetture che combinano stile, tecnologia e funzionalità avanzate per rispondere alle necessità di aziende e professionisti. Progettate per offrire affidabilità, efficienza e comfort superiori, queste vetture sono disponibili con una selezione di equipaggiamenti dedicati, rappresentando una scelta ideale per il settore business. La casa torinese offre inoltre vantaggiose opzioni di Noleggio a Lungo Termine per agevolare ulteriormente le necessità della clientela business, garantendo un’accessibilità ottimale a queste innovazioni automobilistiche.

Aperti gli ordini di Fiat Grande Panda Hybrid Business e 600 Hybrid Business, le versioni dedicate alle aziende e ai professionisti

Le nuove versioni Business della FIAT Grande Panda Hybrid e 600 Hybrid sono equipaggiate con un motore turbo 1.2 da 110 CV, abbinato a una batteria al litio da 48 volt e a un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce. Questo sistema include anche un motore elettrico da 21 kW, un inverter e una centralina integrata, che operano insieme per garantire un’elevata efficienza e una guida fluida. In determinate condizioni è possibile anche viaggiare in modalità elettrica, offrendo così un’esperienza di guida più sostenibile e confortevole.

Pensate per chi si muove quotidianamente per lavoro, queste versioni semplificano la guida grazie all’assenza del pedale della frizione, riducendo lo stress e migliorando il comfort. I prezzi chiavi in mano partono da 21.650€ per la Grande Panda Hybrid e da 27.200€ per la 600 Hybrid, con soluzioni di noleggio a lungo termine vantaggiose: 129€/mese per 48 mesi, con anticipo rispettivamente di 6.899€ e 8.199€.

Derivata dalla versione ICON, la nuova Fiat Grande Panda Hybrid Business è stata sviluppata per offrire funzionalità avanzate e connettività completa, pensate specificamente per professionisti e flotte aziendali. Mantiene il design distintivo che caratterizza il modello, con elementi iconici come i fari LED PXL, che donano un look moderno e facilmente riconoscibile. Il sistema di infotainment con display da 10,25” include di serie la navigazione integrata, assicurando un’esperienza di guida sempre connessa e intuitiva.

A bordo non mancano comfort e praticità: caricabatterie wireless, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, oltre a tergicristalli automatici con sensore pioggia e porte USB-C, una frontale e due posteriori con ricarica rapida. Ogni dettaglio è pensato per agevolare la mobilità professionale. La dotazione può essere personalizzata ulteriormente con il Pack Style ed è disponibile in tutti i colori presenti a listino.

Pensata per chi cerca un’auto affidabile e completa per l’uso lavorativo quotidiano, la nuova Fiat 600 Hybrid Business unisce prestazioni brillanti, tecnologie avanzate e un’elevata versatilità. Derivata dalla versione da 110 CV, si arricchisce con gli elementi del Pack Comfort, pensati per migliorare l’esperienza di guida in ogni condizione. Tra le dotazioni principali spiccano l’avviamento Keyless Go, il navigatore integrato, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio a 8 vie con telecamera, il caricatore wireless per smartphone e il comodo bracciolo centrale con vano portaoggetti.

A bordo, l’infotainment è affidato a una radio touchscreen da 10” con navigazione e doppia porta USB, mentre l’audio a sei altoparlanti garantisce un sound di qualità. Funzionalità come il riconoscimento segnali stradali, il freno a mano elettronico e il Passive Entry aumentano sicurezza e praticità. Il vano bagagli è ottimizzato grazie al cargo box e al Tunnel Pad Cover. La vettura è personalizzabile con il Pack Style ed è disponibile in tutta la gamma colori.